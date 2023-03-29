Voici la recette parfaite pour des gaufres liégeoises moelleuses et gourmandes !

Les gaufres à la liégeoise sont tout simplement irrésistibles ! Vos papilles vont en redemander encore et encore…
Qu'on les déguste tout simplement, ou avec le topping gourmand de notre choix, les gaufres liégeoises font toujours leur petit effet à l'heure du goûter ! La gaufre de Liège, ou gaufre au sucre, est vraiment très facile à faire à la maison et avec cette recette, impossible de ne pas fondre de plaisir. Si votre envie de gaufre est trop pressante, voici une recette pourgaufres express très savoureuses. Et parce que les gaufres, ce n'est pas que pour le goûter, on vous conseille nos gaufres de pommes de terre et courgettes à la mozzarella coulante !
Ingrédients
- 100 g de levure boulangère
- 200 ml de eau
- 200 ml de lait
- 4 oeufs
- 50 g de sucre
- 1 kg de farine
- 500 g de beurre mou
- 2 pincées de sel
- 500 g de sucre perlé
Préparation
1
Délayer la levure dans un mélange d'eau et de lait. Ajouter les oeufs et le sucre puis bien mélanger.
2
Mettre la farine dans un saladier et former un puits. Verser au centre la préparation précédente et mélanger en incorporant le beurre coupé en morceaux et le sel.
3
Une fois la pâte bien homogène, laisser reposer 30 minutes sous un linge propre.
4
Ajouter le sucre perlé puis verser environ 100 g de pâte dans un gaufrier bien chaud.
5
Cuire les gaufres 2 à 3 minutes, pour qu'elles soient bien dorées. Laisser refroidir sur une grille avant de déguster !