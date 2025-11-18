Gaufres croustillantes de pommes de terre et fromages : une recette salée facile et très gourmande

Ces gaufres salées à la pomme de terre, fromage et ciboulette sont parfaites pour un brunch, un apéro convivial ou un dîner rapide ! Croustillantes à l'extérieur et moelleuses dedans, elles sont prêtes en moins de 30 minutes. À servir seules, avec une salade ou un peu de saumon fumé pour un repas complet et gourmand ! Vous verrez, c'est simple comme bonjour et vous pourrez varier les plaisirs avec une version plus équilibrée en ajoutant de la courgette. Trop bon !
Recette Gaufres salées de pommes de terre et fromage
Ingrédients
- 500 g de pommes de terre
- 2 oeufs
- 80 g de fromage râpé de votre choix
- 1 c. à soupe de farine
- 2 c. à soupe de Ciboulette ciselée
- sel, poivre
- beurre pour le gaufrier
Préparation
1
Éplucher et râper les pommes de terre. Les essorer dans un torchon propre pour retirer un maximum d'eau.
2
Dans un saladier, mélanger les pommes de terre râpées avec les oeufs, la farine, le fromage râpé et la ciboulette. Saler, poivrer et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
3
Beurrer légèrement le gaufrier et le laisser chauffer.
4
Faire cuire les gaufres de pommes de terre 5 à 6 minutes (selon votre appareil) : elles doivent être dorées à l'extérieur et encore un peu moelleuses à l'intérieur.
5
Répéter l'opération avec toute la pâte. Servir les gaufres encore un peu chaude avec la garniture de votre choix !