Gaufres croustillantes de pommes de terre et fromages : une recette salée facile et très gourmande

Par Célia Papaïx ·

Gaufres salées de pommes de terre et fromage

Ces gaufres salées à la pomme de terre, fromage et ciboulette sont parfaites pour un brunch, un apéro convivial ou un dîner rapide ! Croustillantes à l'extérieur et moelleuses dedans, elles sont prêtes en moins de 30 minutes. À servir seules, avec une salade ou un peu de saumon fumé pour un repas complet et gourmand ! Vous verrez, c'est simple comme bonjour et vous pourrez varier les plaisirs avec une version plus équilibrée en ajoutant de la courgette. Trop bon !

Recette Gaufres salées de pommes de terre et fromage

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de pommes de terre
  • 2 oeufs
  • 80 g de fromage râpé de votre choix
  • 1 c. à soupe de farine
  • 2 c. à soupe de Ciboulette ciselée
  • sel, poivre
  • beurre pour le gaufrier

Préparation

1
Éplucher et râper les pommes de terre. Les essorer dans un torchon propre pour retirer un maximum d'eau.
2
Dans un saladier, mélanger les pommes de terre râpées avec les oeufs, la farine, le fromage râpé et la ciboulette. Saler, poivrer et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
3
Beurrer légèrement le gaufrier et le laisser chauffer.
4
Faire cuire les gaufres de pommes de terre 5 à 6 minutes (selon votre appareil) : elles doivent être dorées à l'extérieur et encore un peu moelleuses à l'intérieur.
5
Répéter l'opération avec toute la pâte. Servir les gaufres encore un peu chaude avec la garniture de votre choix !
Gaufre Brunch Facile Rapide Pas chères
