Voici une recette de gigot d'agneau piqué à l'ail super facile et très gourmande pour vos repas de famille

Par Célia Papaïx ·

Gigot d'agneau piqué à l'ail

Partagez avec vos amis ou votre famille ce gigot d'agneau piqué à l'ail, vous passerez un moment merveilleux à table !

Pour Pâques ou pour toute autre occasion festive, préparez un délicieux gigot d'agneau piqué à l'ail ! Ce plat de viande familial et réconfortant est super facile à réaliser. Accompagnez-le de légumes rôtis ou de pommes de terre sautées, c'est absolument divin et pas du tout prise de tête. La viande est très tendre et bien parfumée avec les gousses d'ail. On vous recommande également le gigot d'agneau à la menthe très savoureux. Alors c'est parti, en cuisine !

Recette Gigot d'agneau piqué à l'ail

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 15 gousses d'ail
  • 1 kg de gigot d'agneau
  • 50 g de beurre mou
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 2 branches de thym
  • 2 Feuilles de laurier
  • sel, poivre

Préparation

1
Plonger les gousses d'ail sans les éplucher deux minutes dans de l'eau bouillante.
2
Placer le gigot d'agneau dans un plat allant au four puis le badigeonner de beurre mou et d'huile d'olive sur toute la surface. Assaisonner de sel et de poivre puis ajouter le thym et le laurier autour.
3
Verser 20 cl d'eau au fond du plat et ajouter les gousses d'ail. Enfourner 30 minutes à 200°C.
4
Penser à arroser très régulièrement le gigot d'agneau avec son jus pour que la viande soit bien tendre. À mi-cuisson le retourner.
5
Laisser 10 minutes de plus dans le four éteint et fermé avant de le servir bien chaud.
ViandePaquesFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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