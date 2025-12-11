Gigot rôti pour les fêtes : une recette parfumée et très facile à réussir

Ce gigot d'agneau rôti au romarin et à l'ail est un plat festif, parfait pour les repas de fin d'année ! Tendre et parfumé, il se prépare simplement tout en offrant un résultat digne d'un repas de fête. Idéal pour recevoir famille et amis, ce gigot met à l'honneur des saveurs simples et réconfortantes en hiver. C'est une recette conviviale, savoureuse et impressionnante mais impossible à rater ! À accompagner de légumes verts ou de pommes de terre sautées pour une assiette complète et généreuse.
Recette Gigot d'agneau rôti au romarin et à l'ail
Ingrédients
- 1 gigot d'agneau (1,5 kg environ)
- 1 tête d'ail
- 4 branches de romarin
- 3 c. à soupe de huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Déposer le gigot d'agneau dans un grand plat. Inciser la peau et glisser des gousses d'ail coupées en deux et des branches de romarin.
3
Saler, poivrer et arroser généreusement d'huile d'olive.
4
Verser un fond d'eau dans le plat et enfourner pendant 1h30 en arrosant régulièrement avec le jus de cuisson pour conserver la tendresse de la viande.
5
Laisser reposer 10 minutes avant de découper.