Osez le gigot d'agneau en croûte de menthe, c'est une recette facile et délicieuse !

Pour un dîner convivial et gourmand, rien de tel que ce gigot d'agneau à la menthe ! Très parfumé, ce plat est un délice pour les papilles.

Après les keftas à la menthe, transformez votre traditionnel gigot d'agneau avec une croûte de menthe très savoureuse ! Il sera parfait sur votre table pour le repas de Pâques par exemple. Tendre et gourmand, le gigot d'agneau cuit lentement avec sa croûte de menthe pour bien s'imprégner de tous ses parfums aromatiques. On le sert avec des légumes de saison et voilà une assiette généreuse et originale qui ne laissera pas vos convives indifférents. Revisitez aussi les brochettes d'agneau façon kebab !