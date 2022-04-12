Osez le gigot d'agneau en croûte de menthe, c'est une recette facile et délicieuse !

Par Célia Papaïx ·

Gigot d'agneau à la menthe

Pour un dîner convivial et gourmand, rien de tel que ce gigot d'agneau à la menthe ! Très parfumé, ce plat est un délice pour les papilles.

Après les keftas à la menthe, transformez votre traditionnel gigot d'agneau avec une croûte de menthe très savoureuse ! Il sera parfait sur votre table pour le repas de Pâques par exemple. Tendre et gourmand, le gigot d'agneau cuit lentement avec sa croûte de menthe pour bien s'imprégner de tous ses parfums aromatiques. On le sert avec des légumes de saison et voilà une assiette généreuse et originale qui ne laissera pas vos convives indifférents. Revisitez aussi les brochettes d'agneau façon kebab !

Recette Gigot d'agneau à la menthe

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 06:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 oignon
  • 1 bouquet de menthe
  • 2 kg de gigot d'agneau
  • 6 gousses d'ail
  • 1/2 jus de citron
  • 3 c. à soupe de moutarde à l'ancienne
  • 3 c. à soupe de miel
  • 4 c. à soupe de menthe ciselée
  • sel, poivre
  • 25 cl de bouillon de poulet

Préparation

1
Éplucher et émincer l'oignon en rondelles. Mettre les rondelles dans le fond d'une rôtissoire avec le bouquet de menthe lavé et déposer le gigot d'agneau par-dessus.
2
Dans un mortier, presser les gousses d'ail pelées avec le jus de citron, la moutarde, le miel, la menthe ciselée et assaisonner de sel et de poivre. Étaler ce mélange sur toute la surface du gigot d'agneau.
3
Verser le bouillon de poulet au fond de la rôtissoire.
4
Couvrir le gigot et laisser cuire à 110°C sur la grille centrale du four pendant environ 6 heures. Arroser plusieurs fois pendant la cuisson du gigot d'agneau.
Paques
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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