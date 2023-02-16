Il va faire fondre les papilles de toute la famille. Le gratin au brocoli et aux pommes de terre est très facile et rapide à préparer pour le dîner alors en cuisine !
Pas toujours facile de faire manger du brocoli aux enfants. Pourtant, il existe tout un tas de recettes gourmandes et faciles à réaliser pour les réconcilier avec ce légume ! La preuve avec ce gratin réconfortant et très rapide à préparer. Vous pouvez même ajouter un peu de poisson ou du jambon pour un plat complet et équilibré. Et si vous avez des restes de brocolis, n'hésitez pas à faire un velouté onctueux qui saura réchauffer autant les cœurs que les papilles.
Recette Gratin de brocolis et pommes de terre
Ingrédients
- 500 g de brocoli
- 2 grosses pommes de terre
- 1 gousse d'ail
- 50 g de beurre
- 50 g de farine
- 500 ml de lait
- sel, poivre
- 1 pincée de noix de muscade
- 200 g de fromage râpé
Préparation
1
Détailler le brocoli en fleurettes. Peler et couper en gros cubes les pommes de terre.
2
Faire cuire le tout dans un gros volume d'eau bouillante salée pendant environ 20 minutes.
3
Pendant ce temps, préparer la béchamel : faire fondre le beurre puis ajouter la farine et mélanger. Verser le lait petit à petit et mélanger sans cesse jusqu'à ce que la béchamel épaississe.
4
Assaisonner de sel, poivre et noix de muscade puis retirer du feu.
5
Frotter un plat à gratin avec la gousse d'ail et verser les brocolis et les pommes de terre égouttés. Les écraser légèrement et bien mélanger pour que ce soit homogène.
6
Verser la béchamel dans le plat, mélanger et saupoudrer de fromage râpé.
7
Enfourner 30 minutes à 180°C, jusqu'à ce que ce soit bien gratiné. Déguster chaud !