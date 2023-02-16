Gratin de brocolis et pommes de terre

Par Célia Papaïx ·

Gratin de brocolis et pommes de terre

Il va faire fondre les papilles de toute la famille. Le gratin au brocoli et aux pommes de terre est très facile et rapide à préparer pour le dîner alors en cuisine !

Pas toujours facile de faire manger du brocoli aux enfants. Pourtant, il existe tout un tas de recettes gourmandes et faciles à réaliser pour les réconcilier avec ce légume ! La preuve avec ce gratin réconfortant et très rapide à préparer. Vous pouvez même ajouter un peu de poisson ou du jambon pour un plat complet et équilibré. Et si vous avez des restes de brocolis, n'hésitez pas à faire un velouté onctueux qui saura réchauffer autant les cœurs que les papilles.

Recette Gratin de brocolis et pommes de terre

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de brocoli
  • 2 grosses pommes de terre
  • 1 gousse d'ail
  • 50 g de beurre
  • 50 g de farine
  • 500 ml de lait
  • sel, poivre
  • 1 pincée de noix de muscade
  • 200 g de fromage râpé

Préparation

1
Détailler le brocoli en fleurettes. Peler et couper en gros cubes les pommes de terre.
2
Faire cuire le tout dans un gros volume d'eau bouillante salée pendant environ 20 minutes.
3
Pendant ce temps, préparer la béchamel : faire fondre le beurre puis ajouter la farine et mélanger. Verser le lait petit à petit et mélanger sans cesse jusqu'à ce que la béchamel épaississe.
4
Assaisonner de sel, poivre et noix de muscade puis retirer du feu.
5
Frotter un plat à gratin avec la gousse d'ail et verser les brocolis et les pommes de terre égouttés. Les écraser légèrement et bien mélanger pour que ce soit homogène.
6
Verser la béchamel dans le plat, mélanger et saupoudrer de fromage râpé.
7
Enfourner 30 minutes à 180°C, jusqu'à ce que ce soit bien gratiné. Déguster chaud !
GratinLégumes
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Gratin de pommes de terre et champignons
Gratin de pommes de terre et champignons
Gratin de pommes de terre et champignons
Gratin de pommes de terre et champignons
Gratin aux pommes de terre et au camembert.
Gratin aux pommes de terre et au camembert.
Gratin aux pommes de terre, à la mozzarella et au jambon
Gratin aux pommes de terre, à la mozzarella et au jambon
Gratin de pommes de terre au chorizo et au cheddar
Gratin de pommes de terre au chorizo et au cheddar
Gratin de pommes de terre, lardons et camembert
Gratin de pommes de terre, lardons et camembert
Gratin de farfalle aux brocolis et au fromage
Gratin de farfalle aux brocolis et au fromage
Gratin facile aux brocolis et béchamel
Gratin facile aux brocolis et béchamel
Gratin de poisson aux brocolis
Gratin de poisson aux brocolis
Gratin de brocolis façon tartiflette
Gratin de brocolis façon tartiflette