On se réchauffe avec un velouté de brocolis ultra-onctueux et gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Velouté de brocolis

Un velouté tout doux et tellement gourmand qu'on va forcément en reprendre (s'il en reste) !

Quand les températures chutent, les soupes et veloutés sont nos meilleurs alliés pour se régaler ! Il n'y a presque rien à faire et en un rien de temps, on peut réchauffer nos papilles tout en gourmandise. La preuve avec le velouté onctueux du jour : même les enfants vont adorer les brocolis grâce à cette recette. Délectez-vous également avec un velouté plus automnal aux champignons ou avec la douceur incroyable du velouté de panais. Et pourquoi ne pas accompagner votre bol de velouté avec une gaufre aux brocolis ? On vous promet que vous allez adorer cette idée gourmande !

Recette Velouté de brocolis

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 échalotes
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 500 g de brocoli
  • 3 pommes de terre
  • 1,5 l de bouillon de légumes
  • 4 c. à soupe de crème fraîche épaisse
  • sel, poivre

Préparation

1
Peler et émincer les échalotes. Les faire suer dans une grande cocotte avec de l'huile d'olive.
2
Ajouter les bouquets de brocolis et les pommes de terre pelées et coupées grossièrement. Mélanger.
3
Verser le bouillon de légumes et laisser cuire à feu moyen pendant environ 30 minutes. Vérifier la cuisson des légumes en plantant la pointe d'un couteau, elle doit s'enfoncer facilement.
4
Mixer jusqu'à l'obtention d'un velouté et ajouter la crème fraîche et mixer de nouveau.
5
Assaisonner de sel et de poivre et servir sans attendre !
L'astuce du chef
Accompagner le velouté avec des croutons !
SoupeLégumesFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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