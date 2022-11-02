Réchauffez-vous avec le gratin de purée de potiron, un délice pour les papilles !

Gourmande et onctueuse à souhait, c'est le côté gratiné de cette purée de potiron qui va vous faire succomber à tous les coups. Alors n'attendez plus et en cuisine !
Si vous aussi vous adorez vous préparer de délicieuses purées maison pour retomber dans vos souvenirs d'enfance, on a LA recette idéale pour vous régaler ! Cette purée de potiron, légèrement gratinée au four, est une pure gourmandise ! Très facile à préparer, elle va vite devenir votre recette préférée et détrôner la purée de patates douces… Accompagnez-la d'un cordon-bleu maison pour un dîner encore plus régressif. Vous n'allez pas résister !
Recette Gratin de purée de potiron
Ingrédients
- 1 kg de chair de potiron
- 50 g de crème fraîche
- 40 g de beurre
- sel, poivre
- noix de muscade
- 100 g de fromage râpé
Préparation
1
Couper la chair de potiron en cubes et faire cuire dans un grand volume d'eau bouillante pendant environ 20 à 25 minutes.
2
Une fois la chair bien tendre, égoutter et réduire en purée. Incorporer la crème fraîche et le beurre et bien mélanger.
3
Assaisonner de sel, poivre et noix de muscade à convenance et verser dans un plat à gratin beurré.
4
Saupoudrer de fromage râpé et enfourner à 190°C pendant 15 à 20 minutes pour que ce soit bien gratiné.