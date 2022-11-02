Réchauffez-vous avec le gratin de purée de potiron, un délice pour les papilles !

Par Célia Papaïx ·

Gratin de purée de potiron

Gourmande et onctueuse à souhait, c'est le côté gratiné de cette purée de potiron qui va vous faire succomber à tous les coups. Alors n'attendez plus et en cuisine !

Si vous aussi vous adorez vous préparer de délicieuses purées maison pour retomber dans vos souvenirs d'enfance, on a LA recette idéale pour vous régaler ! Cette purée de potiron, légèrement gratinée au four, est une pure gourmandise ! Très facile à préparer, elle va vite devenir votre recette préférée et détrôner la purée de patates douces… Accompagnez-la d'un cordon-bleu maison pour un dîner encore plus régressif. Vous n'allez pas résister !

Recette Gratin de purée de potiron

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté

Ingrédients

  • 1 kg de chair de potiron
  • 50 g de crème fraîche
  • 40 g de beurre
  • sel, poivre
  • noix de muscade
  • 100 g de fromage râpé

Préparation

1
Couper la chair de potiron en cubes et faire cuire dans un grand volume d'eau bouillante pendant environ 20 à 25 minutes.
2
Une fois la chair bien tendre, égoutter et réduire en purée. Incorporer la crème fraîche et le beurre et bien mélanger.
3
Assaisonner de sel, poivre et noix de muscade à convenance et verser dans un plat à gratin beurré.
4
Saupoudrer de fromage râpé et enfourner à 190°C pendant 15 à 20 minutes pour que ce soit bien gratiné.
5
Déguster chaud !
GratinAutomneHiverVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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