La meilleure recette de gnocchis à la crème de potiron pour séduire toute la famille cet automne

Par Célia Papaïx ·

Gnocchis à la crème de potiron et sauge

Ces gnocchis à la crème de potiron et à la sauge incarnent parfaitement la cuisine réconfortante d'automne ! Cette recette de saison allie la douceur du potiron à l'arôme unique de la sauge pour créer un plat onctueux, moelleux et parfumé. Simple à réaliser avec des gnocchis déjà tout prêts, ce plat express va séduire petits et grands cet automne ! Si vous souhaitez réaliser vos gnocchis maison, on vous recommande cette recette sans... pomme de terre. Vous verrez, ce sont de petits nuages qui fondent en bouche !

Recette Gnocchis à la crème de potiron et sauge

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de gnocchis frais
  • 400 g de potiron
  • 20 cl de crème fraîche liquide
  • 10 feuilles de sauge fraîche
  • 1 oignon
  • 2 gousses d'ail
  • 100 g de parmesan râpé
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • 30 g de beurre
  • 50 g de noix ou noisettes concassées
  • sel, poivre, muscade

Préparation

1
Éplucher et couper le potiron en cubes. Le faire cuire à la vapeur pendant 15 minutes.
2
Émincer finement l'ail et l'oignon et les faire revenir dans l'huile d'olive pendant 3 minutes.
3
Ajouter le potiron cuit et l'écraser grossièrement à l'aide d'une fourchette. Verser la crème, assaisonner de sel, poivre et muscade et bien mélanger. Laisser mijoter 5 minutes.
4
Faire cuire les gnocchis selon les instructions du paquet.
5
Faire dorer la sauge dans le beurre jusqu'à ce qu'elle soit bien croustillante.
6
Mélanger les gnocchis égouttés avec la crème de potiron. Servir aussitôt avec du parmesan râpé, des noix ou noisettes concassées et de la sauge !
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
Automne Facile Rapide
Plus de recettes
Simone Zanoni partage sa recette très gourmande de gnocchis de courge avec une sauce à la sauge
Simone Zanoni partage sa recette très gourmande de gnocchis de courge avec une sauce à la sauge
Samoussas avec une farce gourmande à base de Galettes Potiron & Crème de Muscade
Samoussas avec une farce gourmande à base de Galettes Potiron & Crème de Muscade
Gnocchis au fromage et à la crème de courge
Gnocchis au fromage et à la crème de courge
Gnocchis crémeux aux crevettes et crème de coco
Gnocchis crémeux aux crevettes et crème de coco
Soupe de potiron
Soupe de potiron
Pancakes au potiron
Pancakes au potiron
Gnocchis à la crème de potiron et sauge
Gnocchis à la crème de potiron et sauge
Salade de lentilles et potiron rôti
Salade de lentilles et potiron rôti
Frites de potiron healthy au four
Frites de potiron healthy au four
Velouté de potiron aux châtaignes
Velouté de potiron aux châtaignes