La meilleure recette de gnocchis à la crème de potiron pour séduire toute la famille cet automne

Ces gnocchis à la crème de potiron et à la sauge incarnent parfaitement la cuisine réconfortante d'automne ! Cette recette de saison allie la douceur du potiron à l'arôme unique de la sauge pour créer un plat onctueux, moelleux et parfumé. Simple à réaliser avec des gnocchis déjà tout prêts, ce plat express va séduire petits et grands cet automne ! Si vous souhaitez réaliser vos gnocchis maison, on vous recommande cette recette sans... pomme de terre. Vous verrez, ce sont de petits nuages qui fondent en bouche !
Recette Gnocchis à la crème de potiron et sauge
Ingrédients
- 500 g de gnocchis frais
- 400 g de potiron
- 20 cl de crème fraîche liquide
- 10 feuilles de sauge fraîche
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 100 g de parmesan râpé
- 3 c. à soupe de huile d'olive
- 30 g de beurre
- 50 g de noix ou noisettes concassées
- sel, poivre, muscade
Préparation
1
Éplucher et couper le potiron en cubes. Le faire cuire à la vapeur pendant 15 minutes.
2
Émincer finement l'ail et l'oignon et les faire revenir dans l'huile d'olive pendant 3 minutes.
3
Ajouter le potiron cuit et l'écraser grossièrement à l'aide d'une fourchette. Verser la crème, assaisonner de sel, poivre et muscade et bien mélanger. Laisser mijoter 5 minutes.
4
Faire cuire les gnocchis selon les instructions du paquet.
5
Faire dorer la sauge dans le beurre jusqu'à ce qu'elle soit bien croustillante.
6
Mélanger les gnocchis égouttés avec la crème de potiron. Servir aussitôt avec du parmesan râpé, des noix ou noisettes concassées et de la sauge !