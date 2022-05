Fondez pour la douceur incroyablement gourmande de la purée de petits pois !

Onctueuse, régressive, gourmande, douceur, facile à faire… Cette purée de petits pois va faire fondre vos petits cœurs ! C'est impossible de ne pas finir son assiette.

La purée de pommes de terre, maintenant vous la maîtrisez par cœur et tout le monde vous demande à chaque fois votre petit secret. Mais pourquoi ne pas profiter de la saison des petits pois pour mettre un peu de vert et d'originalité dans vos assiettes ? Les enfants ne se rendront même pas compte qu'ils mangent des légumes grâce à la douceur inimitable de cette recette de purée ! On peut aussi se faire plaisir avec un succulent velouté, à boire chaud ou froid pour sublimer les petits pois. Et si on veut encore moins se prendre la tête, on fonce vers la quiche au thon, petits pois et bleu, c'est délicieux !