Fondez pour la douceur incroyablement gourmande de la purée de petits pois !

Par Célia Papaïx ·

Purée de petits pois

Onctueuse, régressive, gourmande, douceur, facile à faire… Cette purée de petits pois va faire fondre vos petits cœurs ! C'est impossible de ne pas finir son assiette.

La purée de pommes de terre, maintenant vous la maîtrisez par cœur et tout le monde vous demande à chaque fois votre petit secret. Mais pourquoi ne pas profiter de la saison des petits pois pour mettre un peu de vert et d'originalité dans vos assiettes ? Les enfants ne se rendront même pas compte qu'ils mangent des légumes grâce à la douceur inimitable de cette recette de purée ! On peut aussi se faire plaisir avec un succulent velouté, à boire chaud ou froid pour sublimer les petits pois. Et si on veut encore moins se prendre la tête, on fonce vers la quiche au thon, petits pois et bleu, c'est délicieux !

Recette Purée de petits pois

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 800 g de petits pois frais écossés
  • 250 ml de crème liquide entière
  • 30 g de beurre
  • sel, poivre

Préparation

1
Rincer les petits pois et les faire cuire 25 minutes dans un grand volume d'eau bouillante et salée (ou faire cuire 15 minutes à la vapeur). Ils doivent être bien tendres.
2
Faire chauffer la crème liquide avec le beurre jusqu'à ce qu'il soit fondu.
3
Déposer les petits pois cuits et égouttés dans le bol du mixeur et verser le mélange beurre/crème chaud. Mixer jusqu'à l'obtention d'une purée bien lisse et homogène.
4
Saler, poivrer et déguster chaud !
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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