Osez le gratin sucré aux pêches et aux abricots ! Un dessert qui sent bon le soleil et la gourmandise

Une bouchée fruitée et sucrée qui va vous donner la pêche cet été ! Vous allez fondre de gourmandise, on vous le garantit…
Les gratins, ce n'est pas forcément salé. On peut tout à fait les décliner en mode dessert ! Pour l'automne/hiver, on sert une recette réconfortante à l'orange et aux épices. Mais cet été, osez le gratin sucré aux pêches et abricots ! C'est une recette qui va ensoleiller vos papilles. Très fondant et gourmand, ce dessert est ultra-facile à réaliser. Vous pouvez remplacer les amandes effilées par des pistaches si vous préférez et cette recette se décline aussi bien avec d'autres fruits. Voici une autre idée de gratin sucré façon brioche perdue aux pommes et fruits rouges à partager de toute urgence !
Recette Gratin sucré aux pêches et abricots
Ingrédients
- 4 abricots
- 2 pêches
- 100 g de crème fraîche
- 40 g de sucre
- 2 jaunes d'oeufs
- 3 c. à soupe de farine
- quelques amandes effilées
Préparation
1
Laver les fruits et les couper en lamelles. Les disposer au fond de moules en céramique individuels beurrés.
2
Mélanger la crème avec le sucre, les jaunes d'oeufs et la farine. Verser sur les fruits.
3
Ajouter des amandes effilées. Enfourner 10 minutes à 190°C (en mode gril).
4
Servir avec quelques feuilles de menthe ou de basilic pour la fraîcheur !