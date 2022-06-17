Les lasagnes d'aubergines, une recette simple, gourmande et efficace pour cet été

Plus légères que les lasagnes traditionnelles, les lasagnes d'aubergines seront votre plat favori de l'été !
Revisiter les lasagnes en remplaçant les pâtes par des aubergines, c'est vraiment trop facile ! On oublie la béchamel pour rendre le plat plus léger mais la gourmandise est toujours au rendez-vous, c'est promis. Une nouvelle recette originale et estivale à tester d'urgence, tout comme les aubergines farcies à la feta ou les aubergines confites à l'ail, au miel et au citron ! Les parfums du Sud viendront envahir votre cuisine pendant la cuisson, et le plus dur sera d'attendre de dévorer ce plat gourmand !
Recette Lasagnes d'aubergines
Ingrédients
- 3 aubergines
- 2 oignons
- 3 tomates
- 250 ml de purée de tomates
- 2 boules de mozzarella
- 60 g de parmesan
- huile d'olive
- thym
- Herbes de Provence
- sel, poivre
Préparation
1
Laver et couper les extrémités des aubergines. Les détailler en rondelles d'environ 5 millimètres puis les faire dorer dans une poêle avec de l'huile d'olive des deux côtés. Laisser sur du papier absorbant pour retirer l'excès d'huile.
2
À côté, émincer finement les oignons et les faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter les tomates coupées en petits dés puis laisser mijoter 5 minutes.
3
Verser la purée de tomates, assaisonner de thym, herbes de Provence, sel et poivre puis bien mélanger. Laisser de nouveau mijoter pendant 5 minutes.
4
Dans un plat à gratin, déposer une couche d'aubergines, recouvrir de sauce tomate et disposer des tranches de mozzarella. Recommencer l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients.
5
Terminer en saupoudrant de parmesan et enfourner 20 minutes à 200°C.