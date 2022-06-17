Les lasagnes d'aubergines, une recette simple, gourmande et efficace pour cet été

Par Célia Papaïx ·

Lasagnes d'aubergines

Plus légères que les lasagnes traditionnelles, les lasagnes d'aubergines seront votre plat favori de l'été !

Revisiter les lasagnes en remplaçant les pâtes par des aubergines, c'est vraiment trop facile ! On oublie la béchamel pour rendre le plat plus léger mais la gourmandise est toujours au rendez-vous, c'est promis. Une nouvelle recette originale et estivale à tester d'urgence, tout comme les aubergines farcies à la feta ou les aubergines confites à l'ail, au miel et au citron ! Les parfums du Sud viendront envahir votre cuisine pendant la cuisson, et le plus dur sera d'attendre de dévorer ce plat gourmand !

Recette Lasagnes d'aubergines

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 aubergines
  • 2 oignons
  • 3 tomates
  • 250 ml de purée de tomates
  • 2 boules de mozzarella
  • 60 g de parmesan
  • huile d'olive
  • thym
  • Herbes de Provence
  • sel, poivre

Préparation

1
Laver et couper les extrémités des aubergines. Les détailler en rondelles d'environ 5 millimètres puis les faire dorer dans une poêle avec de l'huile d'olive des deux côtés. Laisser sur du papier absorbant pour retirer l'excès d'huile.
2
À côté, émincer finement les oignons et les faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter les tomates coupées en petits dés puis laisser mijoter 5 minutes.
3
Verser la purée de tomates, assaisonner de thym, herbes de Provence, sel et poivre puis bien mélanger. Laisser de nouveau mijoter pendant 5 minutes.
4
Dans un plat à gratin, déposer une couche d'aubergines, recouvrir de sauce tomate et disposer des tranches de mozzarella. Recommencer l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients.
5
Terminer en saupoudrant de parmesan et enfourner 20 minutes à 200°C.
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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