Les lasagnes d'aubergines, une recette simple, gourmande et efficace pour cet été

Plus légères que les lasagnes traditionnelles, les lasagnes d'aubergines seront votre plat favori de l'été !

Revisiter les lasagnes en remplaçant les pâtes par des aubergines, c'est vraiment trop facile ! On oublie la béchamel pour rendre le plat plus léger mais la gourmandise est toujours au rendez-vous, c'est promis. Une nouvelle recette originale et estivale à tester d'urgence, tout comme les aubergines farcies à la feta ou les aubergines confites à l'ail, au miel et au citron ! Les parfums du Sud viendront envahir votre cuisine pendant la cuisson, et le plus dur sera d'attendre de dévorer ce plat gourmand !