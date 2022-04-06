Laissez-vous emporter par la gourmandise des gnocchis au saumon à la crème citronnée très onctueuse !

Délice garanti avec ce one pot pasta de gnocchis au saumon à la crème au citron ! Prête en quelques minutes, cette recette caressera de plaisir vos papilles avec toutes ses saveurs gourmandes.
Presque aussi rapide que les gnocchis cacio e pepe, la recette du jour est ultra-gourmande et ultra-onctueuse. On vous présente les gnocchis au saumon à la crème citronnée ! Facile et rapide à réaliser, ce plat est idéal quand on n'a pas le temps mais qu'on veut quand même se régaler à table. Faites-vous plaisir avec d'autres recettes de gnocchis comme ce gratin aux saucisses, c'est original et ça réchauffe les cœurs et les papilles ! Osez également préparer vos propres gnocchis, vous pourrez varier les plaisirs avec des versions à la patate douce par exemple.
Recette Gnocchi au saumon et à la crème citronnée
Ingrédients
- 2 gousses d’ail
- 1 noix de beurre
- 300 g de gnocchi
- 300 ml de crème liquide
- 4 tranches de saumon fumé
- sel, poivre
- 100 g de parmesan
- aneth
- 1 citron
Préparation
1
Peler, dégermer et émincer finement les gousses d'ail. Les faire revenir dans une poêle avec le beurre et ajouter les gnocchis pour colorer le tout en remuant de temps en temps.
2
Verser la crème liquide et ajouter le saumon coupé en lamelles. Saler, poivrer et arroser de jus de citron. Bien mélanger et laisser cuire 5 minutes.
3
Saupoudrer de parmesan et d'aneth ciselé, mélanger et rectifier l'assaisonnement si besoin. Poursuivre la cuisson 5 minutes et servir bien chaud !