Laissez-vous emporter par la gourmandise des gnocchis au saumon à la crème citronnée très onctueuse !

Délice garanti avec ce one pot pasta de gnocchis au saumon à la crème au citron ! Prête en quelques minutes, cette recette caressera de plaisir vos papilles avec toutes ses saveurs gourmandes.

Presque aussi rapide que les gnocchis cacio e pepe, la recette du jour est ultra-gourmande et ultra-onctueuse. On vous présente les gnocchis au saumon à la crème citronnée ! Facile et rapide à réaliser, ce plat est idéal quand on n'a pas le temps mais qu'on veut quand même se régaler à table. Faites-vous plaisir avec d'autres recettes de gnocchis comme ce gratin aux saucisses, c'est original et ça réchauffe les cœurs et les papilles ! Osez également préparer vos propres gnocchis, vous pourrez varier les plaisirs avec des versions à la patate douce par exemple.