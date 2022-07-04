Revisitez les lasagnes avec cette recette au thon très gourmande !

Fondez pour cette version de lasagnes au thon, c'est original mais surtout irrésistible !
Après la recette estivale des lasagnes aux fruits de mer, on continue les revisites de lasagnes avec une recette au thon ! Ce plat mettra du baume au cœur tout en régalant vos papilles de beaucoup de gourmandise… Osez les courgettes farcies à la béchamel et au thon pour cet été, c'est à tester de toute urgence ! Pour mettre en appétit vos convives, servez-leur des croquettes de thon généreuses et délicieuses.
Ingrédients
- 1 oignon
- 1 gousse d'ail
- 2 boîtes de thon
- 75 cl de sauce tomate
- persil
- 60 g de beurre
- 60 g de farine
- 50 cl de lait
- 1 paquet de feuilles de lasagnes
- 100 g de fromage râpé
- sel, poivre
- huile d'olive
Préparation
1
Peler et émincer l'oignon et l'ail. Les faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter le thon égoutté et émietté puis verser la sauce tomate.
2
Ajouter le persil ciselé, saler, poivrer et laisser mijoter une dizaines de minutes à feu moyen.
3
À côté, réaliser la béchamel : faire fondre le beurre puis ajouter la fariner pour former un roux. Verser le lait petit à petit tout en mélangeant. Une fois que la béchamel a épaissi, saler et poivrer.
4
Commencer le montage des lasagnes : napper le fond du plat avec un peu de béchamel puis déposer des feuilles de lasagnes. Recouvrir avec le thon mélangé à la sauce tomate et verser de nouveau de la béchamel. Répéter les étapes jusqu'à épuisement des ingrédients.
5
Terminer par une couche de béchamel. Parsemer de fromage râpé et enfourner 30 à 40 minutes à 180°C.