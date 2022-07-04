Revisitez les lasagnes avec cette recette au thon très gourmande !

Par Célia Papaïx ·

Lasagnes au thon

Fondez pour cette version de lasagnes au thon, c'est original mais surtout irrésistible !

Après la recette estivale des lasagnes aux fruits de mer, on continue les revisites de lasagnes avec une recette au thon ! Ce plat mettra du baume au cœur tout en régalant vos papilles de beaucoup de gourmandise… Osez les courgettes farcies à la béchamel et au thon pour cet été, c'est à tester de toute urgence ! Pour mettre en appétit vos convives, servez-leur des croquettes de thon généreuses et délicieuses.

Recette Lasagnes au thon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 oignon
  • 1 gousse d'ail
  • 2 boîtes de thon
  • 75 cl de sauce tomate
  • persil
  • 60 g de beurre
  • 60 g de farine
  • 50 cl de lait
  • 1 paquet de feuilles de lasagnes
  • 100 g de fromage râpé
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Peler et émincer l'oignon et l'ail. Les faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter le thon égoutté et émietté puis verser la sauce tomate.
2
Ajouter le persil ciselé, saler, poivrer et laisser mijoter une dizaines de minutes à feu moyen.
3
À côté, réaliser la béchamel : faire fondre le beurre puis ajouter la fariner pour former un roux. Verser le lait petit à petit tout en mélangeant. Une fois que la béchamel a épaissi, saler et poivrer.
4
Commencer le montage des lasagnes : napper le fond du plat avec un peu de béchamel puis déposer des feuilles de lasagnes. Recouvrir avec le thon mélangé à la sauce tomate et verser de nouveau de la béchamel. Répéter les étapes jusqu'à épuisement des ingrédients.
5
Terminer par une couche de béchamel. Parsemer de fromage râpé et enfourner 30 à 40 minutes à 180°C.
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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