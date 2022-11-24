Le latte à la pâte à tartiner, la boisson chaude gourmande et réconfortante par excellence !

Dégustez ce merveilleux latte à la pâte à tartiner, vos papilles vont s'en souvenir pendant très longtemps…
Arrêtez tout ! On a trouvé la recette parfaite pour vos journées cocooning sous un plaid devant un film ou une série : le latte à la pâte à tartiner ! Cette boisson chaude est on ne peut plus gourmande et réconfortante, l'essayer c'est l'adopter. Et avec votre pâte à tartiner maison, vous ne pourrez que vous régaler. Si vous cherchez une boisson plus épicée et de saison, voici la recette du pumpkin spice latte à consommer sans modération ! Et pour plus d'originalité, on vous conseille de réaliser un latte dalgona au matcha.
Recette Latte à la pâte à tartiner
Ingrédients
- 1 c. à café de café soluble
- 1 c. à café de pâte à tartiner bien bombée
- eau chaude
- 150 ml de lait chaud
Préparation
1
Verser le café soluble dans un verre et ajouter la pâte à tartiner. Ajouter l'eau chaude et bien remuer pour diluer le tout.
2
Faire chauffer le lait puis le verser dans un grand verre. À l'aide d'un mousseur à lait, faire mousser le lait jusqu'à ce qu'il double de volume environ.
3
Verser le mélange café pâte à tartiner dans le lait puis déguster aussitôt !
L'astuce du chef
Vous pouvez ajouter de la chantilly et du chocolat fondu pour encore plus de gourmandise !