Le latte à la pâte à tartiner, la boisson chaude gourmande et réconfortante par excellence !

Par Célia Papaïx ·

Latte à la pâte à tartiner

Dégustez ce merveilleux latte à la pâte à tartiner, vos papilles vont s'en souvenir pendant très longtemps…

Arrêtez tout ! On a trouvé la recette parfaite pour vos journées cocooning sous un plaid devant un film ou une série : le latte à la pâte à tartiner ! Cette boisson chaude est on ne peut plus gourmande et réconfortante, l'essayer c'est l'adopter. Et avec votre pâte à tartiner maison, vous ne pourrez que vous régaler. Si vous cherchez une boisson plus épicée et de saison, voici la recette du pumpkin spice latte à consommer sans modération ! Et pour plus d'originalité, on vous conseille de réaliser un latte dalgona au matcha.

Recette Latte à la pâte à tartiner

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 c. à café de café soluble
  • 1 c. à café de pâte à tartiner bien bombée
  • eau chaude
  • 150 ml de lait chaud

Préparation

1
Verser le café soluble dans un verre et ajouter la pâte à tartiner. Ajouter l'eau chaude et bien remuer pour diluer le tout.
2
Faire chauffer le lait puis le verser dans un grand verre. À l'aide d'un mousseur à lait, faire mousser le lait jusqu'à ce qu'il double de volume environ.
3
Verser le mélange café pâte à tartiner dans le lait puis déguster aussitôt !
L'astuce du chef
Vous pouvez ajouter de la chantilly et du chocolat fondu pour encore plus de gourmandise !
Boisson chaudePâte à tartinerRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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