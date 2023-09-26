Pause gourmande avec les madeleines au miel, une bouchée délicieuse pour le goûter !

Par Célia Papaïx ·

Madeleines au miel

Ces petites madeleines au miel sont une bouchée de pure gourmandise ! Vous allez adorer les parfums régressifs de ces madeleines.

Pour le goûter, osez les madeleines au miel ! Moelleuses et savoureuses, elles vont enivrer vos papilles avec leurs parfums délicats. La recette est simple mais demande un peu de patience pour obtenir un résultat très moelleux. Vous pouvez également les parfumer avec du jus d'orange pour un moment irrésistible ! Les madeleines font vraiment partie de nos gourmandises régressives préférées, pas vous ?

Recette Madeleines au miel

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de beurre
  • 30 g de miel (de châtaignier de préférence)
  • 3 oeufs moyens
  • 130 g de sucre
  • 200 g de farine
  • 1 sachet de levure chimique
  • 60 g de lait

Préparation

1
Réaliser un beurre noisette : faire fondre le beurre dans une casserole à feu moyen. Lorsqu'il commence à "grésiller", mélanger avec un fouet jusqu'à ce qu'il dégage une odeur de noisette et qu'il soit bien coloré (attention à ne pas le faire brûler).
2
Débarrasser en filtrant dans un récipient et ajouter le miel. Bien mélanger et laisser refroidir.
3
Fouetter les oeufs et le sucre. Ajouter la farine et la levure tamisées puis bien mélanger pour obtenir une préparation homogène.
4
Verser le beurre noisette au miel et mélanger. Terminer en versant le lait tiède et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Filmer au contact et laisser reposer toute une nuit au frais (pour que la pâte s'imprègne des arômes).
5
Le lendemain, laisser la pâte se réchauffer à température ambiante. Mettre dans une poche à douille puis remplir les moules à madeleines graissés aux 3/4.
6
Préchauffer le four à 200°C chaleur tournante. Pendant ce temps, mettre la plaque au frais : c'est le choc de température à la cuisson qui permet d'obtenir une jolie bosse.
7
Enfourner 5 minutes à 200°C. Éteindre ensuite le four et laisser cuire 5 minutes de plus. Enfin, rallumer le four à 170°C et poursuivre la cuisson pendant 1 minute.
8
Démouler immédiatement les madeleines et les laisser refroidir sur une grille (pour éviter que la condensation ne les "ramollissent").
9
Déguster avec un filet de miel en décoration !
L'astuce du chef
Ajouter quelques zestes d'orange ou de citron dans la pâte pour parfumer vos madeleines.
GouterFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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