Craquez pour la gourmandise des madeleines au chocolat et aux pistaches, une douceur irrésistible !

Par Célia Papaïx ·

Madeleines chocolat pistaches

À l'heure du goûter, découvrez les madeleines au chocolat et aux pistaches bien moelleuses et craquantes. Vos papilles vont les adorer !

Qu'est-ce qu'on aime les madeleines ! Ces petites douceurs sucrées sont tout simplement délicieuses… Qu'on les préfère simples, au chocolat et aux fruits ou alors au citron ou même salées, on en mangerait toute la journée ! Osez une version croquante au chocolat et aux pistaches, c'est addictif. Et parce que le mariage entre le chocolat et les pistaches est merveilleux, découvrez ce magnifique cake marbré au chocolat et aux pistaches. On est sous le charme de ces saveurs gourmandes !

Recette Madeleines chocolat pistaches

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 50 g de beurre
  • 2 oeufs
  • 100 g de sucre
  • 150 g de farine
  • 1 c. à café de levure chimique
  • 3 c. à café de cacao en poudre
  • 50 ml de lait
  • 20 g de pistaches concassées non salées
  • Pour la décoration :
  • 50 g de chocolat
  • 20 g de pistaches concassées non salées

Préparation

1
Préchauffer le four à 200°C.
2
Faire fondre le beurre dans une casserole jusqu'à ce qu'il ait une couleur et odeur de noisette. Attention à ne pas le faire brûler ! Filtrer et réserver.
3
Battre les oeufs et le sucre afin que le mélange soit mousseux. Incorporer la farine, la levure et le cacao en poudre. Bien mélanger.
4
Verser le lait et le beurre en mélangeant en continu. Ajouter les pistaches concassées et mélanger.
5
Verser dans des moules à madeleines graissés et enfourner 20 minutes à 180°C.
6
Une fois les madeleines cuites et refroidies, enrober une moitié de chocolat fondu et saupoudrer de pistaches concassées.
7
Laisser durcir et déguster.
GouterFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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