Voici la meilleure recette pour faire des meringues facilement, elles sont inratables !

Faites craquer vos papilles avec ces meringues complètement addictives !
Vous aussi vous adorez les meringues ? Bien craquantes, ces petites douceurs sont ultra-faciles à reproduire à la maison et il ne vous faudra que deux ingrédients : des blancs d'œufs et du sucre. Et pour vous convaincre, on vous partage une recette inratable ! À vous de jouer, vous verrez que vous ne vous en passerez plus et au moins, vous ne jetterez plus vos blancs d'œufs. À servir à la fin du repas pour finir sur une touche sucrée ou à l'heure du goûter avec un bon chocolat chaud, c'est toujours un vrai régal.
Recette Meringues faciles
Ingrédients
- 6 blancs d'oeufs
- 300 g de sucre
- 1 pincée de sel
Préparation
1
Préchauffer le four à 100°C (thermostat 3).
2
Commencer à monter les blancs d'oeufs en neige à l'aide d'un batteur électrique avec le sel.
3
Verser le sucre petit à petit, tout en continuant de battre (attention à ne pas tout mettre d'un coup si vous voulez vraiment réussir vos meringues).
4
Une fois que les blancs d'oeufs sont bien fermes et se tiennent bien, placer dans une poche à douille munie d'une douille cannelée (vous pouvez mettre une autre douille si vous préférez).
5
Pocher des meringues sur une plaque recouverte de papier cuisson. Enfourner pendant 2 heures.
6
Laisser les meringues refroidir hors du four avant de les déguster.