Voici la meilleure recette pour faire des meringues facilement, elles sont inratables !

Par Célia Papaïx ·

Meringues faciles

Faites craquer vos papilles avec ces meringues complètement addictives !

Vous aussi vous adorez les meringues ? Bien craquantes, ces petites douceurs sont ultra-faciles à reproduire à la maison et il ne vous faudra que deux ingrédients : des blancs d'œufs et du sucre. Et pour vous convaincre, on vous partage une recette inratable ! À vous de jouer, vous verrez que vous ne vous en passerez plus et au moins, vous ne jetterez plus vos blancs d'œufs. À servir à la fin du repas pour finir sur une touche sucrée ou à l'heure du goûter avec un bon chocolat chaud, c'est toujours un vrai régal.

Recette Meringues faciles

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 02:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 blancs d'oeufs
  • 300 g de sucre
  • 1 pincée de sel

Préparation

1
Préchauffer le four à 100°C (thermostat 3).
2
Commencer à monter les blancs d'oeufs en neige à l'aide d'un batteur électrique avec le sel.
3
Verser le sucre petit à petit, tout en continuant de battre (attention à ne pas tout mettre d'un coup si vous voulez vraiment réussir vos meringues).
4
Une fois que les blancs d'oeufs sont bien fermes et se tiennent bien, placer dans une poche à douille munie d'une douille cannelée (vous pouvez mettre une autre douille si vous préférez).
5
Pocher des meringues sur une plaque recouverte de papier cuisson. Enfourner pendant 2 heures.
6
Laisser les meringues refroidir hors du four avant de les déguster.
ClassiquesPas chèresGouterFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Meringues fantômes
Meringues fantômes
Meringues sapin de Noël
Meringues sapin de Noël
Roulé framboises meringues
Roulé framboises meringues
Cupcakes au citron meringués
Cupcakes au citron meringués
Meringues bonnets Père Noël
Meringues bonnets Père Noël
Lasagnes faciles
Lasagnes faciles
Tiramisu au citron et aux meringues
Tiramisu au citron et aux meringues
Cheesecake chocolat blanc avec meringues et pop-corn au caramel
Cheesecake chocolat blanc avec meringues et pop-corn au caramel
Tartelettes aux pommes et meringues à la noix de coco
Tartelettes aux pommes et meringues à la noix de coco
Cupcakes meringués
Cupcakes meringués