Idée de recette facile pour un goûter gourmand : des muffins à la noix de coco et à la cannelle !

Ces petites douceurs exotiques vont ravir vos papilles, c'est promis !
Les desserts à la noix de coco nous font toujours craquer ! C'est une véritable invitation au voyage et à la gourmandise. Aujourd'hui, on vous propose une recette de muffins à la noix de coco et parfumés et à la cannelle. Des petites douceurs légèrement épicées et absolument divines ! En plus d'être moelleuses, ces bouchées sont super faciles à préparer et seront dévorées en un rien de temps à l'heure du goûter. Osez également le cake moelleux à l'ananas et à la noix de coco !
Recette Muffins à la noix de coco et à la cannelle
Ingrédients
- 80 g de beurre ramolli
- 70 g de sucre
- 2 oeufs
- 125 g de yaourt grec
- 150 g de farine
- 1 c. à café de levure chimique
- 90 g de noix de coco râpée
- cannelle en poudre
Préparation
1
Battre le beurre mou avec le sucre jusqu'à l'obtention d'une pommade. Ajouter les oeufs un à un pour bien les incorporer.
2
Ajouter le yaourt, la farine, la levure et bien mélanger pour obtenir une pâte lisse et homogène.
3
Intégrer la noix de coco râpée et parfumer avec la cannelle en poudre selon vos goûts. Bien mélanger.
4
Verser dans des moules à muffins graissés ou dans des caissettes. Enfourner 20 minutes environ à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
5
Laisser complètement refroidir hors du four avant de déguster !