Idée de recette facile pour un goûter gourmand : des muffins à la noix de coco et à la cannelle !

Par Célia Papaïx ·

Muffins à la noix de coco et à la cannelle

Ces petites douceurs exotiques vont ravir vos papilles, c'est promis !

Les desserts à la noix de coco nous font toujours craquer ! C'est une véritable invitation au voyage et à la gourmandise. Aujourd'hui, on vous propose une recette de muffins à la noix de coco et parfumés et à la cannelle. Des petites douceurs légèrement épicées et absolument divines ! En plus d'être moelleuses, ces bouchées sont super faciles à préparer et seront dévorées en un rien de temps à l'heure du goûter. Osez également le cake moelleux à l'ananas et à la noix de coco !

Recette Muffins à la noix de coco et à la cannelle

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 80 g de beurre ramolli
  • 70 g de sucre
  • 2 oeufs
  • 125 g de yaourt grec
  • 150 g de farine
  • 1 c. à café de levure chimique
  • 90 g de noix de coco râpée
  • cannelle en poudre

Préparation

1
Battre le beurre mou avec le sucre jusqu'à l'obtention d'une pommade. Ajouter les oeufs un à un pour bien les incorporer.
2
Ajouter le yaourt, la farine, la levure et bien mélanger pour obtenir une pâte lisse et homogène.
3
Intégrer la noix de coco râpée et parfumer avec la cannelle en poudre selon vos goûts. Bien mélanger.
4
Verser dans des moules à muffins graissés ou dans des caissettes. Enfourner 20 minutes environ à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
5
Laisser complètement refroidir hors du four avant de déguster !
MuffinsGouterRapideFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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