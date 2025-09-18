Comment faire des muffins aux pommes parfaits et aériens ? La meilleure recette parfumée à la cannelle !

Ces muffins à la pomme et cannelle incarnent parfaitement l'esprit automnal ! Moelleux, parfumés et généreusement garnis de morceaux de pommes fondants, ils sont parfaits pour le petit-déjeuner ou le goûter. Cette recette américaine authentique garantit des muffins aériens et savoureux, idéaux pour accompagner votre café du matin ou une boisson chaude réconfortant à l'heure du goûter. Simples à réaliser et économiques, ces petits gâteaux aux pommes raviront toute la famille avec leur texture incroyable et leurs arômes d'automne.
Recette Muffins à la pomme et cannelle
Ingrédients
- 250 g de farine
- 100 g de Sucre en poudre
- 2 c. à café de levure chimique
- 1 c. à café de cannelle
- 1/2 c. à café de sel
- 80 ml de huile neutre
- 200 ml de lait
- 1 oeuf
- 1 c. à café de extrait de vanille
- 2 pommes moyennes
- 2 c. à soupe de cassonade (pour le dessus)
Préparation
1
Préchauffer le four à 200°C et beurrer 12 moules à muffins.
2
Éplucher et couper les pommes en petits dés.
3
Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre, la levure, la cannelle et le sel.
4
Dans un autre bol, fouetter l'oeuf avec le lait, l'huile et la vanille.
5
Verser sur les ingrédients secs et mélanger sans trop travailler la pâte.
6
Incorporer les dés de pommes et remuer délicatement. Répartir dans les moules à muffins et saupoudrer de cassonade.
7
Enfourner 18 à 20 minutes, vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un couteau (ou un cure-dent) : elle doit ressortir sèche.
8
Laisser refroidir 5 minutes avant de démouler.
L'astuce du chef
Le secret pour conserver tout le moelleux des muffins ? Ne pas trop remuer la pâte !