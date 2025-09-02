Recette facile pour le goûter de rentrée : des muffins pommes cannelles très moelleux

Par Célia Papaïx ·

Muffins pommes cannelle

Ces muffins pommes cannelle sont parfaits pour accompagner la rentrée avec leur parfum chaleureux et réconfortant ! Cette recette de saison, aux notes douces de cannelle, offre un goûter moelleux et savoureux en seulement 20 minutes. Ils sont idéaux pour les collations des enfants ou pour les pauses café. Ces petits muffins automnaux se conservent parfaitement dans une boîte hermétique et, croyez-nous, leur odeur va embaumer votre cuisine... 

Recette Muffins pommes cannelle

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de farine
  • 100 g de sucre roux
  • 1 sachet de levure chimique
  • 1 c. à café de cannelle moulue
  • 1 pincée de sel
  • 2 oeufs
  • 200 ml de lait
  • 80 ml de huile neutre
  • 2 pommes type Gala

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C et beurrer des moules à muffins.
2
Éplucher et couper les pommes en petits dés (arroser de jus de citron pour éviter qu'ils ne noircissent).
3
Mélanger la farine, le sucre roux, la levure, la cannelle et le sel.
4
Dans un autre bol, battre les oeufs avec le lait et l'huile neutre. Verser sur les ingrédients secs progressivement tout en mélangeant bien.
5
Quand la pâte est bien lisse, incorporer les dés de pommes. Débarrasser dans les moules à muffins.
6
Saupoudrer les muffins de sucre roux et d'un peu de cannelle avant d'enfourner 18 à 20 minutes.
7
Vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un couteau au milieu : elle doit ressortir sèche.
8
Laisser refroidir 5 minutes avant de démouler.
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
Gâteau Gouter Muffins Fruits Automne Pas chères Facile Rapide
Plus de recettes
Tarte soleil aux pommes du Limousin AOP et cannelle
Tarte soleil aux pommes du Limousin AOP et cannelle
Confiture au potiron et pommes cannelle pour la saison
Confiture au potiron et pommes cannelle pour la saison
Muffins pommes-framboises
Muffins pommes-framboises
Muffins aux pommes moelleux
Muffins aux pommes moelleux
Gâteau aux clémentines et à la cannelle
Gâteau aux clémentines et à la cannelle
Infusion detox à la cannelle
Infusion detox à la cannelle
Muffins aux pommes et à la cannelle
Muffins aux pommes et à la cannelle
Muffins pommes cannelle
Muffins pommes cannelle
Muffins à la cannelle
Muffins à la cannelle
Muffins à la noix de coco et à la cannelle
Muffins à la noix de coco et à la cannelle