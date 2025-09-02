Recette facile pour le goûter de rentrée : des muffins pommes cannelles très moelleux

Ces muffins pommes cannelle sont parfaits pour accompagner la rentrée avec leur parfum chaleureux et réconfortant ! Cette recette de saison, aux notes douces de cannelle, offre un goûter moelleux et savoureux en seulement 20 minutes. Ils sont idéaux pour les collations des enfants ou pour les pauses café. Ces petits muffins automnaux se conservent parfaitement dans une boîte hermétique et, croyez-nous, leur odeur va embaumer votre cuisine...
Recette Muffins pommes cannelle
Ingrédients
- 250 g de farine
- 100 g de sucre roux
- 1 sachet de levure chimique
- 1 c. à café de cannelle moulue
- 1 pincée de sel
- 2 oeufs
- 200 ml de lait
- 80 ml de huile neutre
- 2 pommes type Gala
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C et beurrer des moules à muffins.
2
Éplucher et couper les pommes en petits dés (arroser de jus de citron pour éviter qu'ils ne noircissent).
3
Mélanger la farine, le sucre roux, la levure, la cannelle et le sel.
4
Dans un autre bol, battre les oeufs avec le lait et l'huile neutre. Verser sur les ingrédients secs progressivement tout en mélangeant bien.
5
Quand la pâte est bien lisse, incorporer les dés de pommes. Débarrasser dans les moules à muffins.
6
Saupoudrer les muffins de sucre roux et d'un peu de cannelle avant d'enfourner 18 à 20 minutes.
7
Vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un couteau au milieu : elle doit ressortir sèche.
8
Laisser refroidir 5 minutes avant de démouler.