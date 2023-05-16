Voici la recette gourmande et express du mug cake au Nutella pour le goûter

Par Célia Papaïx ·

Mug cake au Nutella

Ce gâteau prêt en quelques minutes et cuit au micro-ondes va enchanter vos papilles à l'heure du goûter ! Réalisez vite un mug cake au Nutella.

Le mug cake est un dessert facile et rapide à préparer. On le fait cuire dans une tasse au micro-ondes et on peut se faire plaisir selon nos envies. Mug cake healthy ou bien mug cake au Nesquik pour le côté régressif et très gourmand, ne perdez pas votre temps et réalisez vite un goûter express au chocolat avec cette recette de mug cake au Nutella. Vous pouvez aussi faire votre pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes maison, votre mug cake sera tout aussi gourmand. À vos micro-ondes !

Recette Mug cake au Nutella

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:02
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 c. à soupe de farine
  • 2 c. à soupe de sucre
  • 1 c. à café de levure chimique
  • 1 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
  • 1 oeuf
  • 45 g de beurre fondu
  • 3 c. à soupe de lait
  • 100 g de nutella

Préparation

1
Mélanger la farine, le sucre, la levure chimique et le cacao en poudre non sucré dans un saladier.
2
Ajouter l'oeuf, le beurre fondu, le lait et le Nutella (légèrement passé au micro-ondes pour le ramollir) et bien mélanger la pâte.
3
Une fois la pâte bien homogène, verser la préparation dans deux grands mugs beurrés (ou dans quatre petits).
4
Faire cuire au micro-ondes pendant 1 minute 30 à 650W. Laisser refroidir avant de déguster.
GouterFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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