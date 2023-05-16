Voici la recette gourmande et express du mug cake au Nutella pour le goûter

Ce gâteau prêt en quelques minutes et cuit au micro-ondes va enchanter vos papilles à l'heure du goûter ! Réalisez vite un mug cake au Nutella.
Le mug cake est un dessert facile et rapide à préparer. On le fait cuire dans une tasse au micro-ondes et on peut se faire plaisir selon nos envies. Mug cake healthy ou bien mug cake au Nesquik pour le côté régressif et très gourmand, ne perdez pas votre temps et réalisez vite un goûter express au chocolat avec cette recette de mug cake au Nutella. Vous pouvez aussi faire votre pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes maison, votre mug cake sera tout aussi gourmand. À vos micro-ondes !
Recette Mug cake au Nutella
Ingrédients
- 4 c. à soupe de farine
- 2 c. à soupe de sucre
- 1 c. à café de levure chimique
- 1 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
- 1 oeuf
- 45 g de beurre fondu
- 3 c. à soupe de lait
- 100 g de nutella
Préparation
1
Mélanger la farine, le sucre, la levure chimique et le cacao en poudre non sucré dans un saladier.
2
Ajouter l'oeuf, le beurre fondu, le lait et le Nutella (légèrement passé au micro-ondes pour le ramollir) et bien mélanger la pâte.
3
Une fois la pâte bien homogène, verser la préparation dans deux grands mugs beurrés (ou dans quatre petits).
4
Faire cuire au micro-ondes pendant 1 minute 30 à 650W. Laisser refroidir avant de déguster.