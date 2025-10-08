La recette express (3 minutes) pour un mug cake pomme cannelle au micro-ondes

Mug cake pomme-cannelle express

Le mug cake pomme cannelle est le dessert express par excellence pour satisfaire une envie sucrée en un temps record ! Ce petit gâteau individuel aux saveurs automnales, cuit en seulement 90 secondes au micro-ondes, marie la douceur de la pomme fondante à la chaleur de la cannelle. Moelleux, réconfortant et incroyablement simple à réaliser, ce mug cake ne nécessite qu'un seul mug pour la préparation (pas de vaisselle donc) et quelques ingrédients basiques (donc économique). Parfait pour un dessert improvisé, un goûter rapide ou une petite douceur de fin de soirée, il est réussi à tous les coups !

Recette Mug cake pomme-cannelle express

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:02
icone temps de cuisson 00:01
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 c. à soupe de farine
  • 2 c. à soupe de sucre
  • 1/2 c. à café de levure chimique
  • 1 c. à café de cannelle moulue
  • 1 oeuf
  • 3 c. à soupe de lait
  • 2 c. à soupe de huile neutre
  • 1/2 pomme
  • 1 pincée de sel

Préparation

1
Éplucher et couper la pomme en petits dés.
2
Dans un grand mug, mélanger la farine, le sucre, la levure, la cannelle et la pincée de sel à l'aide d'une fourchette.
3
Casser l'oeuf dans le mug, ajouter le lait et l'huile. Mélanger énergiquement pour obtenir une pâte lisse et sans grumeaux.
4
Ajouter les dés de pomme et mélanger délicatement.
5
Faire cuire au micro-ondes, puissance maximale, pendant 90 secondes (le temps peut varier selon votre micro-ondes).
6
Le gâteau doit avoir gonflé et la surface doit être juste sèche. Si besoin, ajouter quelques secondes de cuisson.
7
Laisser refroidir pendant 1 minute puis déguster à la petite cuillère directement dans le mug !
