Mug cake au chocolat noir et praliné : un gâteau prêt en 5 minutes très simple à reproduire

Par Célia Papaïx ·

Mug cake au chocolat noir et coeur praliné

Le mug cake au chocolat noir et cœur praliné est la recette de dessert parfaite pour les envies sucrées urgentes ! Prêt en une minute au micro-ondes, ce petit gâteau moelleux et fondant séduit par son intensité chocolatée et son cœur coulant praliné irrésistible. Il est idéal pour un dessert solo ou un goûter cocooning express. En plus, aucune vaisselle ! On mélange et on fait cuire directement dans le mug, trop pratique.

Recette Mug cake au chocolat noir et coeur praliné

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:04
icone temps de cuisson 00:01
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 c. à soupe de farine
  • 1 c. à soupe de sucre
  • 1 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
  • 2 c. à soupe de huile végétale ou beurre fondu
  • 3 c. à soupe de lait
  • 1/4 c. à café de levure chimique
  • 1 carré de chocolat praliné

Préparation

1
Dans une grande tasse qui passe au micro-ondes, verser la farine, le sucre, le cacao en poudre et la levure.
2
Verser l'huile et le lait puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
3
Ajouter le carré de praliné au centre et l'enfoncer légèrement.
4
Cuire au micro-ondes à 800W environ pendant 1 minute (surveiller selon la puissance de votre micro-ondes).
5
Laisser refroidir 2 à 3 minutes avant de déguster.
L'astuce du chef
Remplacer le carré de chocolat praliné par 1 cuillère à café de pâte à tartiner !
Gouter Gâteau chocolat Gâteau Cake Facile Rapide Recette express
