Mug cake au chocolat noir et praliné : un gâteau prêt en 5 minutes très simple à reproduire

Le mug cake au chocolat noir et cœur praliné est la recette de dessert parfaite pour les envies sucrées urgentes ! Prêt en une minute au micro-ondes, ce petit gâteau moelleux et fondant séduit par son intensité chocolatée et son cœur coulant praliné irrésistible. Il est idéal pour un dessert solo ou un goûter cocooning express. En plus, aucune vaisselle ! On mélange et on fait cuire directement dans le mug, trop pratique.
Recette Mug cake au chocolat noir et coeur praliné
Ingrédients
- 3 c. à soupe de farine
- 1 c. à soupe de sucre
- 1 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
- 2 c. à soupe de huile végétale ou beurre fondu
- 3 c. à soupe de lait
- 1/4 c. à café de levure chimique
- 1 carré de chocolat praliné
Préparation
1
Dans une grande tasse qui passe au micro-ondes, verser la farine, le sucre, le cacao en poudre et la levure.
2
Verser l'huile et le lait puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
3
Ajouter le carré de praliné au centre et l'enfoncer légèrement.
4
Cuire au micro-ondes à 800W environ pendant 1 minute (surveiller selon la puissance de votre micro-ondes).
5
Laisser refroidir 2 à 3 minutes avant de déguster.
L'astuce du chef
Remplacer le carré de chocolat praliné par 1 cuillère à café de pâte à tartiner !