Le dessert ultra rapide prêt en 2 minutes au micro-ondes : un mug cake au chocolat

Mug cake au chocolat minute

Le mug cake au chocolat est la solution parfaite pour satisfaire une envie de dessert en un temps record. Cette recette de gâteau minute se prépare directement dans la tasse (pas de vaisselle donc) et cuit au micro-ondes en seulement 90 SECONDES ! Moelleux, chocolaté et incroyablement simple à réaliser, ce mug cake rapide ne nécessite que quelques ingrédients qu'on a tous dans nos placards, il est idéal pour un dessert improvisé ou un goûter express. Découvrez vite comment préparer ce petit gâteau au chocolat individuel qui ravira petits et grands sans allumer le four !

Recette Mug cake au chocolat minute

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:01
icone temps de cuisson 00:02
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 c. à soupe de farine (environ 40 g)
  • 3 c. à soupe de sucre (environ 30 g)
  • 2 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
  • 1 oeuf
  • 3 c. à soupe de lait
  • 2 c. à soupe de huile neutre (ou beurre fondu)
  • 1/4 c. à café de levure chimique
  • 1 pincée de sel

Préparation

1
Prendre une grande tasse d'au moins 300 ml pour éviter que ça déborde, le gâteau va en effet gonfler à la cuisson.
2
Verser la farine, le sucre, le cacao en poudre, la levure et le sel. Mélanger avec une fourchette.
3
Ajouter l'oeuf et mélanger à la fourchette puis verser le lait et l'huile. Continuer de mélanger jusqu'à ce que la pâte soit lisse et onctueuse.
4
Ajouter un carré de chocolat au centre pour un coeur coulant ou quelques pépites de chocolat dans la pâte pour un effet plus gourmand (optionnel).
5
Faire cuire au micro-ondes puissance maximale pendant 90 secondes. Le gâteau doit gonfler et la surface ne doit plus être liquide.
6
Laisser reposer 1 minute dans le micro-ondes et sortir en faisant attention à ne pas vous brûler avec la tasse chaude.
7
Déguster directement dans la tasse !
Gouter Gâteau Gâteau chocolat Cake Facile Rapide Recette express
