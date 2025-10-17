Le dessert ultra rapide prêt en 2 minutes au micro-ondes : un mug cake au chocolat

Par Célia Papaïx
·Publié le 17/10/2025 à 12:00
Le mug cake au chocolat est la solution parfaite pour satisfaire une envie de dessert en un temps record. Cette recette de gâteau minute se prépare directement dans la tasse (pas de vaisselle donc) et cuit au micro-ondes en seulement 90 SECONDES ! Moelleux, chocolaté et incroyablement simple à réaliser, ce mug cake rapide ne nécessite que quelques ingrédients qu'on a tous dans nos placards, il est idéal pour un dessert improvisé ou un goûter express. Découvrez vite comment préparer ce petit gâteau au chocolat individuel qui ravira petits et grands sans allumer le four !