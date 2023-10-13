Voici comment préparer facilement des oeufs brouillés très gourmands !

Pour réaliser des œufs brouillés, rien de plus simple ! Suivez la recette, vous allez vous régaler.
Les œufs brouillés, c'est l'incontournable du brunch ! Il y a ceux qui préfèrent les œufs Bénédicte, c'est vrai, mais les œufs brouillés c'est vraiment trop bon et prêt en un rien de temps. En plus, il n'y a rien de plus facile pour les préparer ! On casse des œufs (logique), on ajoute un peu de lait, un peu de beurre et on fouette sans arrêt jusqu'à obtenir une consistance bien crémeuse. C'est tout ! Vous pourrez alors les assaisonner selon vos goûts : herbes, épices, petits morceaux de bacon grillé, tomates séchées… Faites-vous plaisir ! À déguster aussitôt avec de la salade, un bagel ou un muffin anglais, on vous garantit que vos papilles vont fondre de plaisir.
Recette Oeufs brouillés natures faciles et rapides
Ingrédients
- 12 oeufs frais
- 6 c. à soupe de lait
- 60 g de beurre
- sel, poivre
Préparation
1
Dans une casserole, casser les oeufs et ajouter le lait et la moitié du beurre.
2
À feu doux, fouetter les oeufs sans arrêt jusqu'à ce qu'ils aient une consistance bien crémeuse.
3
Hors du feu, ajouter le reste de beurre coupé en petits morceaux et continuer de mélanger au fouet. Saler, poivrer.