Voici comment préparer facilement des oeufs brouillés très gourmands !

Par Célia Papaïx ·

Oeufs brouillés natures faciles et rapides

Pour réaliser des œufs brouillés, rien de plus simple ! Suivez la recette, vous allez vous régaler.

Les œufs brouillés, c'est l'incontournable du brunch ! Il y a ceux qui préfèrent les œufs Bénédicte, c'est vrai, mais les œufs brouillés c'est vraiment trop bon et prêt en un rien de temps. En plus, il n'y a rien de plus facile pour les préparer ! On casse des œufs (logique), on ajoute un peu de lait, un peu de beurre et on fouette sans arrêt jusqu'à obtenir une consistance bien crémeuse. C'est tout ! Vous pourrez alors les assaisonner selon vos goûts : herbes, épices, petits morceaux de bacon grillé, tomates séchées… Faites-vous plaisir ! À déguster aussitôt avec de la salade, un bagel ou un muffin anglais, on vous garantit que vos papilles vont fondre de plaisir.

Recette Oeufs brouillés natures faciles et rapides

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 12 oeufs frais
  • 6 c. à soupe de lait
  • 60 g de beurre
  • sel, poivre

Préparation

1
Dans une casserole, casser les oeufs et ajouter le lait et la moitié du beurre.
2
À feu doux, fouetter les oeufs sans arrêt jusqu'à ce qu'ils aient une consistance bien crémeuse.
3
Hors du feu, ajouter le reste de beurre coupé en petits morceaux et continuer de mélanger au fouet. Saler, poivrer.
4
Servir aussitôt !
BrunchFacileRapidePas chères
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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