Ce bagel aux oeufs brouillés et au bacon est le meilleur petit-déjeuner du monde !

Par Célia Papaïx ·

Bagel aux oeufs brouillés et au bacon

Maxi-dose de gourmandise garantie dès le petit-déjeuner avec ce bagel ! C'est le breakfast parfait pour bien démarrer la journée.

Vous cherchez une recette très rassasiante pour le petit-déjeuner ? Ne partez pas, vous êtes au bon endroit ! Ce bagel aux œufs brouillés et au bacon a tout ce qu'il faut pour vous aider à attaquer la journée du bon pied avec beaucoup de gourmandise. Très complet, c'est un petit-déjeuner aux saveurs américaines qu'on adore, surtout pour le brunch du dimanche. Pour ceux qui font attention à leur ligne, trouvez votre bonheur parmi ces recettes healthy. Adoptez aussi le bagel au saumon et à l'œuf ou la version green à l'avocat et au poulet !

Recette Bagel aux oeufs brouillés et au bacon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 pains à bagel
  • 4 tranches de cheddar
  • 4 tranches de bacon
  • 6 oeufs
  • 3 c. à soupe de lait
  • sel, poivre
  • 1 poignée de fromage râpé

Préparation

1
Ouvrir les bagels en deux et les déposer sur une plaque de cuisson allant au four recouverte de papier sulfurisé.
2
Sur la partie inférieure du pain, déposer une tranche de cheddar et enfourner 5 à 10 minutes en position grill à 190°C.
3
Faire griller les tranches de bacon dans une poêle sans ajouter de matière grasse. Réserver.
4
Battre les oeufs avec le lait, assaisonner de sel et de poivre puis ajouter le fromage râpé. Verser dans la poêle ayant servi à cuire le bacon et faire cuire les oeufs pendant 5 minutes environ en remuant régulièrement.
5
Déposer une tranche de bacon sur le fromage fondu, ajouter des oeufs brouillés, refermer et déguster !
Petit-déjeuner
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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