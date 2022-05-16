Ce bagel aux oeufs brouillés et au bacon est le meilleur petit-déjeuner du monde !

Maxi-dose de gourmandise garantie dès le petit-déjeuner avec ce bagel ! C'est le breakfast parfait pour bien démarrer la journée.
Vous cherchez une recette très rassasiante pour le petit-déjeuner ? Ne partez pas, vous êtes au bon endroit ! Ce bagel aux œufs brouillés et au bacon a tout ce qu'il faut pour vous aider à attaquer la journée du bon pied avec beaucoup de gourmandise. Très complet, c'est un petit-déjeuner aux saveurs américaines qu'on adore, surtout pour le brunch du dimanche. Pour ceux qui font attention à leur ligne, trouvez votre bonheur parmi ces recettes healthy. Adoptez aussi le bagel au saumon et à l'œuf ou la version green à l'avocat et au poulet !
Recette Bagel aux oeufs brouillés et au bacon
Ingrédients
- 4 pains à bagel
- 4 tranches de cheddar
- 4 tranches de bacon
- 6 oeufs
- 3 c. à soupe de lait
- sel, poivre
- 1 poignée de fromage râpé
Préparation
1
Ouvrir les bagels en deux et les déposer sur une plaque de cuisson allant au four recouverte de papier sulfurisé.
2
Sur la partie inférieure du pain, déposer une tranche de cheddar et enfourner 5 à 10 minutes en position grill à 190°C.
3
Faire griller les tranches de bacon dans une poêle sans ajouter de matière grasse. Réserver.
4
Battre les oeufs avec le lait, assaisonner de sel et de poivre puis ajouter le fromage râpé. Verser dans la poêle ayant servi à cuire le bacon et faire cuire les oeufs pendant 5 minutes environ en remuant régulièrement.
5
Déposer une tranche de bacon sur le fromage fondu, ajouter des oeufs brouillés, refermer et déguster !