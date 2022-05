Ce bagel aux oeufs brouillés et au bacon est le meilleur petit-déjeuner du monde !

Maxi-dose de gourmandise garantie dès le petit-déjeuner avec ce bagel ! C'est le breakfast parfait pour bien démarrer la journée.

Vous cherchez une recette très rassasiante pour le petit-déjeuner ? Ne partez pas, vous êtes au bon endroit ! Ce bagel aux œufs brouillés et au bacon a tout ce qu'il faut pour vous aider à attaquer la journée du bon pied avec beaucoup de gourmandise. Très complet, c'est un petit-déjeuner aux saveurs américaines qu'on adore, surtout pour le brunch du dimanche. Pour ceux qui font attention à leur ligne, trouvez votre bonheur parmi ces recettes healthy. Adoptez aussi le bagel au saumon et à l'œuf ou la version green à l'avocat et au poulet !