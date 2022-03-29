Roulez vos oeufs brouillés dans du bacon avec un peu de fromage, c'est trop bon !

Par Célia Papaïx ·

Rouleaux d'oeufs brouillés au bacon

Le combo œufs brouillés/bacon réuni dans une et seule même bouchée ? On adore l'idée ! Vous allez vous préparer ce petit-déjeuner tous les jours une fois que vous y aurez goûté…

À proposer au petit-déjeuner, au déjeuner ou encore à l'apéro en amuse-bouche, ces rouleaux d'œufs brouillés au bacon croustillant sont incroyables ! Impossible de n'en prendre qu'un quand on commence… Vous pouvez toujours vous régaler avec un bagel bacon et œufs brouillés, mais ces rouleaux sont irrésistibles. Promis, c'est super simple à refaire chez vous ! Le bacon croustillant, ça change tout, vous l'avez remarqué avec ce one pot pasta aux épinards servi dans un bol de bacon. Et pour faire manger des légumes aux enfants, enroulez vos choux de Bruxelles dans du bacon. Ils n'y verront que du feu !

Recette Rouleaux d'oeufs brouillés au bacon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 oeufs
  • 2 c. à soupe de lait
  • 1/2 c. à café de ail en poudre
  • sel, poivre
  • 1 noix de beurre
  • 1 c. à soupe de Ciboulette ciselée
  • 12 tranches de bacon
  • cheddar râpé

Préparation

1
Battre les oeufs en omelette. Verser le lait et assaisonner avec l'ail en poudre, le sel et le poivre. Bien mélanger.
2
Faire fondre le beurre dans un poêle et faire cuire les oeufs brouillés pendant 3 minutes. Incorporer la ciboulette ciselée, mélanger et réserver.
3
Sur le plan de travail, disposer trois tranches de bacon. Sur le tiers inférieur, saupoudrer du cheddar râpé puis garnir d'oeufs brouillés. Rouler bien serré puis piquer avec un cure-dent pour faire tenir le rouleau. Répéter avec le reste de bacon.
4
Poêler les rouleaux de bacon jusqu'à ce qu'ils soient croustillants sur toute la surface.
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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