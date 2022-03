Roulez vos oeufs brouillés dans du bacon avec un peu de fromage, c'est trop bon !

Le combo œufs brouillés/bacon réuni dans une et seule même bouchée ? On adore l'idée ! Vous allez vous préparer ce petit-déjeuner tous les jours une fois que vous y aurez goûté…

À proposer au petit-déjeuner, au déjeuner ou encore à l'apéro en amuse-bouche, ces rouleaux d'œufs brouillés au bacon croustillant sont incroyables ! Impossible de n'en prendre qu'un quand on commence… Vous pouvez toujours vous régaler avec un bagel bacon et œufs brouillés, mais ces rouleaux sont irrésistibles. Promis, c'est super simple à refaire chez vous ! Le bacon croustillant, ça change tout, vous l'avez remarqué avec ce one pot pasta aux épinards servi dans un bol de bacon. Et pour faire manger des légumes aux enfants, enroulez vos choux de Bruxelles dans du bacon. Ils n'y verront que du feu !