Découvrez les mini-citrouilles façon oeuf cocotte, une recette originale et tellement gourmande !

Par Célia Papaïx ·

Mini citrouille façon oeuf cocotte

Une recette complètement irrésistible et super fondante, vos papilles vont l'adorer on vous le garantit.

Cet automne, revisitez vos œufs cocotte avec des mini-citrouilles ! Vous pouvez ajouter un peu de fromage pour encore plus de gourmandise, mais c'est définitivement une recette dont vous n'allez plus vous passer. Fondantes, gourmandes et super simples à réaliser, craquez pour les mini-citrouilles façon œuf cocotte ! Vous pouvez également préparer des œufs cocotte dans une patate douce pour un moment délicieux à table. Osez les œufs cocotte au brocoli et au roquefort ou bien au reblochon !

Recette Mini citrouille façon oeuf cocotte

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 mini citrouilles
  • 40 g de lardons
  • 40 g de champignons de Paris
  • huile d'olive
  • sel, poivre
  • 2 oeufs
  • 2 c. à soupe de crème fraîche
  • quelques noix

Préparation

1
Découper le chapeau des mini-citrouilles et les vider à l'aide d'une cuillère.
2
Faire dorer les lardons et les champignons émincés dans une poêle avec un filet d'huile d'olive.
3
Répartir la garniture dans les mini-citrouille puis casser un oeuf par-dessus et ajouter une cuillère de crème fraîche.
4
Saler, poivrer et déposer dans un plat allant au four. Verser de l'eau chaude dans le plat jusqu'à mi-hauteur des citrouilles à peu près.
5
Enfourner 20 minutes à 180°C. Décorer les mini-citrouilles façon oeuf cocotte avec quelques noix écrasées et déguster bien chaud.
FacileAutomne
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Oeuf cocotte champignons
Oeuf cocotte champignons
Oeuf cocotte aux champignons, truffe et brie
Oeuf cocotte aux champignons, truffe et brie
10 recettes oeuf cocotte à dévorer sans faim
10 recettes oeuf cocotte à dévorer sans faim
Patate douce façon œuf cocotte
Patate douce façon œuf cocotte
Mini-bûches façon tiramisu
Mini-bûches façon tiramisu
Mini-cheesecakes façon sucettes
Mini-cheesecakes façon sucettes
Tomates façon oeuf cocotte
Tomates façon oeuf cocotte
Oeuf cocotte au chorizo et poivron
Oeuf cocotte au chorizo et poivron
Oeuf cocotte au poulet et fromage
Oeuf cocotte au poulet et fromage
Oeuf cocotte au reblochon
Oeuf cocotte au reblochon