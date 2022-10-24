Découvrez les mini-citrouilles façon oeuf cocotte, une recette originale et tellement gourmande !

Une recette complètement irrésistible et super fondante, vos papilles vont l'adorer on vous le garantit.
Cet automne, revisitez vos œufs cocotte avec des mini-citrouilles ! Vous pouvez ajouter un peu de fromage pour encore plus de gourmandise, mais c'est définitivement une recette dont vous n'allez plus vous passer. Fondantes, gourmandes et super simples à réaliser, craquez pour les mini-citrouilles façon œuf cocotte ! Vous pouvez également préparer des œufs cocotte dans une patate douce pour un moment délicieux à table. Osez les œufs cocotte au brocoli et au roquefort ou bien au reblochon !
Recette Mini citrouille façon oeuf cocotte
Ingrédients
- 2 mini citrouilles
- 40 g de lardons
- 40 g de champignons de Paris
- huile d'olive
- sel, poivre
- 2 oeufs
- 2 c. à soupe de crème fraîche
- quelques noix
Préparation
1
Découper le chapeau des mini-citrouilles et les vider à l'aide d'une cuillère.
2
Faire dorer les lardons et les champignons émincés dans une poêle avec un filet d'huile d'olive.
3
Répartir la garniture dans les mini-citrouille puis casser un oeuf par-dessus et ajouter une cuillère de crème fraîche.
4
Saler, poivrer et déposer dans un plat allant au four. Verser de l'eau chaude dans le plat jusqu'à mi-hauteur des citrouilles à peu près.
5
Enfourner 20 minutes à 180°C. Décorer les mini-citrouilles façon oeuf cocotte avec quelques noix écrasées et déguster bien chaud.