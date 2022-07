Ces tartines au saumon et aux oeufs brouillés sont à croquer en moins de 10 minutes !

Pour le petit-déjeuner ou un dîner rapide mais gourmand, vous allez craquer pour ces petites tartines de saumon aux œufs brouillés hyper faciles à refaire chez vous.

Prêtes en un rien de temps, les tartines sont toujours une bonne idée ! Après les classiques au saumon et à l'avocat, on passe aux tartines de saumon aux œufs brouillés ! Un combo trop gourmand pour les papilles qui pourra se déguster aussi bien au petit-déjeuner qu'au dîner en passant par un déjeuner sur le pouce ou encore pour un brunch. Pas besoin de beaucoup d'ingrédients et de perdre son temps en cuisine pour se régaler, on vous le promet. Et pour un petit-déjeuner encore plus gourmand, osez le bagel aux œufs brouillés et au bacon, c'est une tuerie !