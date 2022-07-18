Ces tartines au saumon et aux oeufs brouillés sont à croquer en moins de 10 minutes !

Par Célia Papaïx ·

Tartine saumon oeufs brouillés

Pour le petit-déjeuner ou un dîner rapide mais gourmand, vous allez craquer pour ces petites tartines de saumon aux œufs brouillés hyper faciles à refaire chez vous.

Prêtes en un rien de temps, les tartines sont toujours une bonne idée ! Après les classiques au saumon et à l'avocat, on passe aux tartines de saumon aux œufs brouillés ! Un combo trop gourmand pour les papilles qui pourra se déguster aussi bien au petit-déjeuner qu'au dîner en passant par un déjeuner sur le pouce ou encore pour un brunch. Pas besoin de beaucoup d'ingrédients et de perdre son temps en cuisine pour se régaler, on vous le promet. Et pour un petit-déjeuner encore plus gourmand, osez le bagel aux œufs brouillés et au bacon, c'est une tuerie !

Recette Tartine saumon oeufs brouillés

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 tranches de pain de campagne
  • 4 oeufs
  • 1 c. à soupe de crème fraîche
  • 1 noisette de beurre
  • 2 belles tranches de saumon fumé
  • sel, poivre

Préparation

1
Faire griller les tranches de pain au grille-pain ou au four.
2
Battre les oeufs et la crème fraîche. Assaisonner de sel et de poivre puis les faire cuire dans une noisette de beurre pendant environ 5 minutes. Remuer régulièrement.
3
Déposer les oeufs brouillés sur les tartines grillées et ajouter la tranche de saumon fumé par-dessus.
4
Déguster aussitôt !
Tartine
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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