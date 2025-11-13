Pancakes fluffy maison au sirop d'érable : la recette inratable pour des pancakes moelleux

Pancakes fluffy au sirop d'érable

Ces pancakes américains ultra-moelleux vont devenir la star de vos brunchs dominicaux ! Faciles à préparer, ils se dégustent avec un petit morceau de beurre et du sirop d'érable un peu tiède, c'est vraiment incroyable... Vous pourrez bien sûr ajouter une pâte à tartiner de votre choix sur vos pancakes ou bien les accompagner de fruits frais pour plus de légèreté. C'est une recette simple et surtout inratable qui va mettre tout le monde d'accord à table !

Recette Pancakes fluffy au sirop d'érable

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 g de farine
  • 30 g de sucre
  • 2 oeufs
  • 30 cl de lait
  • 1 sachet de levure chimique
  • 30 g de beurre fondu
  • sirop d'érable

Préparation

1
Mélanger les poudres (farine, sucre et levure) dans un récipient.
2
Mélanger les liquides ensemble (oeufs, lait et beurre fondu) puis verser progressivement sur les poudres. Remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
3
Faire cuire une louche de pâte dans une poêle beurrée jusqu'à ce que les pancakes soient bien cuits et dorés de chaque côté.
4
Servir encore chaud avec un morceau de beurre par-dessus et du sirop d'érable !
Pancakes Facile Rapide Brunch Petit-déjeuner Gouter
