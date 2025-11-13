Pancakes fluffy maison au sirop d'érable : la recette inratable pour des pancakes moelleux

Par Célia Papaïx
·Publié le 13/11/2025 à 12:00
Ces pancakes américains ultra-moelleux vont devenir la star de vos brunchs dominicaux ! Faciles à préparer, ils se dégustent avec un petit morceau de beurre et du sirop d'érable un peu tiède, c'est vraiment incroyable... Vous pourrez bien sûr ajouter une pâte à tartiner de votre choix sur vos pancakes ou bien les accompagner de fruits frais pour plus de légèreté. C'est une recette simple et surtout inratable qui va mettre tout le monde d'accord à table !