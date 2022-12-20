Le pain d'épices aux clémentines, un dessert hyper moelleux et gourmand parfait pour les vacances de Noël !

Par Célia Papaïx ·

Pain d'épices moelleux aux clémentines

Une part de ce pain d'épices aux clémentines et c'est la garantie d'un moment super gourmand ! Spoiler alert : vous allez tomber accro…

Croquer dans ce pain d'épices au bon goût de clémentine, c'est comme si vous mangiez un nuage. Très moelleux, très gourmand et tellement facile à préparer, on vous promet que vous n'allez plus vous en passer ! C'est une recette qui change de la version traditionnelle et qui deviendra peut-être votre favorite de l'hiver. Avec un bon chocolat chaud à l'ancienne, la pause goûter n'aura plus la même saveur ! Et pour un moment encore plus festif, on vous propose de l'accompagner (avec modération) d'un spritz à la clémentine !

Recette Pain d'épices moelleux aux clémentines

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 ml de jus de clémentine
  • 50 g de miel
  • 100 g de beurre
  • 200 g de farine
  • 1/2 sachet de levure chimique
  • 10 g de mélange d'épices de Noël
  • 100 g de cassonade
  • 1 oeuf
  • 2 clémentines bio

Préparation

1
Faire chauffer à feu moyen le jus de clémentine, le miel et le beurre coupé en dés. Bien mélanger au fouet.
2
Tamiser la farine puis ajouter la levure, les épices et le sucre. Bien mélanger et former un puits au centre.
3
Verser le jus de clémentine mélangé au miel et au beurre petit à petit tout en mélangeant vivement pour incorporer les poudres.
4
Ajouter enfin l'oeuf et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène.
5
Verser dans un moule à cake chemisé et enfourner 45 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
6
Laisser le pain d'épices refroidir 1 heure avant de le démouler. Avant de servir, râper les zestes des clémentines par-dessus.
L'astuce du chef
Vous pouvez incorporer des zestes de clémentine directement dans la pâte pour encore plus de parfums fruités !
GâteauCakeNoëlFruits
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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