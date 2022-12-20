Le pain d'épices aux clémentines, un dessert hyper moelleux et gourmand parfait pour les vacances de Noël !

Une part de ce pain d'épices aux clémentines et c'est la garantie d'un moment super gourmand ! Spoiler alert : vous allez tomber accro…
Croquer dans ce pain d'épices au bon goût de clémentine, c'est comme si vous mangiez un nuage. Très moelleux, très gourmand et tellement facile à préparer, on vous promet que vous n'allez plus vous en passer ! C'est une recette qui change de la version traditionnelle et qui deviendra peut-être votre favorite de l'hiver. Avec un bon chocolat chaud à l'ancienne, la pause goûter n'aura plus la même saveur ! Et pour un moment encore plus festif, on vous propose de l'accompagner (avec modération) d'un spritz à la clémentine !
Recette Pain d'épices moelleux aux clémentines
Ingrédients
- 150 ml de jus de clémentine
- 50 g de miel
- 100 g de beurre
- 200 g de farine
- 1/2 sachet de levure chimique
- 10 g de mélange d'épices de Noël
- 100 g de cassonade
- 1 oeuf
- 2 clémentines bio
Préparation
1
Faire chauffer à feu moyen le jus de clémentine, le miel et le beurre coupé en dés. Bien mélanger au fouet.
2
Tamiser la farine puis ajouter la levure, les épices et le sucre. Bien mélanger et former un puits au centre.
3
Verser le jus de clémentine mélangé au miel et au beurre petit à petit tout en mélangeant vivement pour incorporer les poudres.
4
Ajouter enfin l'oeuf et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène.
5
Verser dans un moule à cake chemisé et enfourner 45 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
6
Laisser le pain d'épices refroidir 1 heure avant de le démouler. Avant de servir, râper les zestes des clémentines par-dessus.
L'astuce du chef
Vous pouvez incorporer des zestes de clémentine directement dans la pâte pour encore plus de parfums fruités !