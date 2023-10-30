Ce crumble aux pommes et au pain d'épices est un pur délice pour les papilles !

Par Célia Papaïx ·

Crumble aux pommes et pain d'épices

On le déguste avec grand plaisir pour le dessert ou le goûter. Il réchauffe les cœurs et régale les papilles !

Et si on revisitait le crumble avec une recette au pain d'épices ? À la place de l'appareil à crumble traditionnel, on émiette des tranches de pain d'épices toastées, c'est vraiment trop bon avec des pommes fondantes… Vos papilles vont adorer cette version parfaite pour cet automne et cet hiver ! En plus de ça, c'est super facile et rapide à improviser pour terminer le repas sur une touche sucrée et réconfortante. Craquez aussi pour le crumble aux poires, pommes et crème de marrons ! On parie que vous allez fondre de plaisir pour cette petite douceur de saison.

Recette Crumble aux pommes et pain d'épices

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 pommes
  • 50 g de beurre
  • 3 c. à soupe de sucre roux
  • 8 tranches de pain d'épices
  • 1/2 jus de citron

Préparation

1
Éplucher les pommes, retirer les trognons et les couper en dés.
2
Les déposer dans un plat à gratin et arroser de jus de citron pour éviter qu'elles noircissent.
3
Les faire cuire dans une poêle avec le beurre et le sucre roux pendant quelques minutes pour qu'elles deviennent fondantes. Débarrasser dans un plat à gratin.
4
Toaster les tranches de pain d'épices puis les émietter sur les pommes. Enfourner 10 minutes à 180°C.
5
Déguster tiède !
L'astuce du chef
Vous pouvez parfumer les pommes avec de la cannelle pour encore plus de saveurs !
CrumbleFacileRapideAutomneHiver
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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