Ce crumble aux pommes et au pain d'épices est un pur délice pour les papilles !

On le déguste avec grand plaisir pour le dessert ou le goûter. Il réchauffe les cœurs et régale les papilles !
Et si on revisitait le crumble avec une recette au pain d'épices ? À la place de l'appareil à crumble traditionnel, on émiette des tranches de pain d'épices toastées, c'est vraiment trop bon avec des pommes fondantes… Vos papilles vont adorer cette version parfaite pour cet automne et cet hiver ! En plus de ça, c'est super facile et rapide à improviser pour terminer le repas sur une touche sucrée et réconfortante. Craquez aussi pour le crumble aux poires, pommes et crème de marrons ! On parie que vous allez fondre de plaisir pour cette petite douceur de saison.
Recette Crumble aux pommes et pain d'épices
Ingrédients
- 6 pommes
- 50 g de beurre
- 3 c. à soupe de sucre roux
- 8 tranches de pain d'épices
- 1/2 jus de citron
Préparation
1
Éplucher les pommes, retirer les trognons et les couper en dés.
2
Les déposer dans un plat à gratin et arroser de jus de citron pour éviter qu'elles noircissent.
3
Les faire cuire dans une poêle avec le beurre et le sucre roux pendant quelques minutes pour qu'elles deviennent fondantes. Débarrasser dans un plat à gratin.
4
Toaster les tranches de pain d'épices puis les émietter sur les pommes. Enfourner 10 minutes à 180°C.
L'astuce du chef
Vous pouvez parfumer les pommes avec de la cannelle pour encore plus de saveurs !