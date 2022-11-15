Voici la recette gourmande du pain d'épices traditionnel, une douceur moelleuse et facile à faire

Par Célia Papaïx ·

Pain d'épices traditionnel

Osez préparer votre pain d'épices maison ! Avec cette recette traditionnelle, vous allez forcément vous régaler avec tous ces parfums gourmands.

Le pain d'épices est sans aucun doute la recette gourmande des fêtes par excellence ! Moelleux et très parfumé, ce cake aux épices est vraiment super facile à faire à la maison alors on vous partage la recette traditionnelle pour voyager au pays de la gourmandise ! Dans cette douceur irrésistible, on retrouve des notes de miel et d'épices donc (cannelle, anis, noix de muscade, girofle, gingembre…). Vous pouvez également ajouter des zestes d'agrumes pour faire comme Cyril Lignac ! Et si vous voulez surprendre vos convives à table, découvrez la crème brûlée au pain d'épices !

Recette Pain d'épices traditionnel

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 25 g de beurre doux
  • 100 ml de lait
  • 200 g de miel (artisanal si possible)
  • 1 c. à soupe de épices à pain d'épices
  • 15 tours de poivre du moulin
  • 200 g de farine
  • 25 g de cassonade
  • 1 c. à café de bicarbonate de soude alimentaire
  • 1 oeuf

Préparation

1
Faire chauffer le beurre coupé en morceaux avec le lait, le miel, les épices et le poivre. Laisser chauffer doucement en mélangeant de temps en temps, sans faire bouillir la préparation, puis laisser refroidir.
2
Mélanger la farine avec le sucre et le bicarbonate. Incorporer l'oeuf et le lait refroidi puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Laisser reposer 4 heures à température ambiante.
3
Mélanger de nouveau la pâte avant de la verser dans un moule à cake beurré et fariné. Enfourner 40 à 45 minutes dans un four préchauffé à 170°C.
4
Démouler sur une grille puis laisser refroidir. Déguster le lendemain idéalement !
L'astuce du chef
Vous pouvez remplacer le bicarbonate par un sachet de levure chimique. Il n'est pas nécessaire de laisser reposer la pâte dans ce cas.
CakeNoëlClassiques
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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