Apprenez à réaliser de véritables cannoli siciliens, ils vont vous faire craquer !

On continue de découvrir les trésors de la gastronomie italienne avec aujourd'hui la recette des cannoli ! Un dessert très gourmand qui vous fera fondre de plaisir...
Le cannolo est une pâtisserie traditionnelle originaire de Sicile. Composé d'une pâte frite et garni généreusement de crème sucrée à la ricotta, ce dessert italien est parfumé aux écorces d'orange confite. C'est un véritable délice pour les papilles, on vous le garantit ! Et maintenant que vous maîtrisez le tiramisu ou encore la panna cotta, lancez-vous dans la réalisation des cannoli, vous n'allez pas en revenir (et vos papilles non plus).
Recette Cannoli siciliens traditionnels
Ingrédients
- Pour la pâte :
- 300 g de farine
- 30 g de sucre
- 25 g de beurre mou
- 1 verre de Marsala sec
- 1 pincée de sel
- 1 oeuf
- Huile de friture
- Pour la farce :
- 300 g de ricotta fraîche
- 150 g de sucre
- 50 g de écorces d'orange confite
- 50 g de chocolat amer
- 1 filet de rhum
- 1 c. à café de sucre vanillé
Préparation
1
Préparer la pâte : travailler la farine, le sucre, le beurre mou, le Marsala et la pincée de sel jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et élastique.
2
Former une boule, couvrir d'un linge propre et laisser reposer 30 minutes. Retravailler la pâte énergiquement puis laisser reposer de nouveau 30 minutes. Répéter l'opération une troisième fois.
3
Étaler la pâte de manière à obtenir une très fine épaisseur. Couper des carrés de 10 cm et badigeonner avec l'oeuf battu.
4
Enrouler les carrés sur les moules à cannoli préalablement huilés : il faut les rouler de travers de manière à rejoindre les coins opposés. Bien appuyer avec les doigts pour souder la pâte.
5
Faire frire dans l'huile bien chaude pendant quelques minutes afin qu'ils soient bien dorés.
6
Laisser refroidir sur du papier absorbant avant de retirer le moule à cannoli. Attention à ne pas les casser ou à les émietter.
7
Mélanger la ricotta avec le sucre, les écorces d'orange confite coupées en fines lamelles, le chocolat, le filet de rhum et le sucre vanillé.
8
Une fois la farce prête, garnir les cannoli généreusement et décorer, éventuellement, avec des fruits confits et du sucre glace.