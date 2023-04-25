Direction la Bretagne avec la recette traditionnelle et très gourmande du far breton !

Vos papilles vont fondre de plaisir pour le far breton traditionnel ! Un dessert moelleux, économique, gourmand et très facile à faire.
Entre le flan et le clafoutis, le far breton fait partie des desserts phares (sans mauvais jeu de mots) de la Bretagne. Traditionnellement, il est réalisé sans pruneaux mais de nombreuses recettes intègrent des pruneaux et des raisins secs dans cette préparation généreuse et moelleuse. C'est super facile à réaliser à la maison et tellement gourmand ! Vous allez complètement fondre pour le far breton, on n'en doute pas une seule seconde. Et pour un repas 100% breton, voici quelques idées de galettes salées délicieuses.
Recette Far breton traditionnel
Ingrédients
- 200 g de pruneaux dénoyautés
- 50 g de raisins secs
- 200 ml de rhum (ou jus d'orange)
- 250 g de farine
- 1 pincée de sel
- 4 oeufs
- 1 l de lait
- 190 g de sucre
Préparation
1
Laisser tremper les pruneaux et les raisins secs dans le rhum (ou le jus d'orange) pendant au moins 1 heure au frais.
2
Préchauffer le four à 210°C.
3
Mélanger la farine et le sel. Ajouter les oeufs un par un en remuant entre chaque ajout.
4
Verser le lait doucement en mélangeant bien puis ajouter le sucre. La pâte doit être bien lisse et homogène.
5
Verser la pâte dans un moule à gratin bien beurré et ajouter les raisins secs et les pruneaux égouttés.
6
Enfourner puis baisser la température à 180°C au bout de 5 minutes. Laisser cuire 25 minutes environ, jusqu'à ce que le dessus du far soit bien doré.
7
Laisser complètement refroidir avant de découper et servir !