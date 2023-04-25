Direction la Bretagne avec la recette traditionnelle et très gourmande du far breton !

Par Célia Papaïx ·

Far breton traditionnel

Vos papilles vont fondre de plaisir pour le far breton traditionnel ! Un dessert moelleux, économique, gourmand et très facile à faire.

Entre le flan et le clafoutis, le far breton fait partie des desserts phares (sans mauvais jeu de mots) de la Bretagne. Traditionnellement, il est réalisé sans pruneaux mais de nombreuses recettes intègrent des pruneaux et des raisins secs dans cette préparation généreuse et moelleuse. C'est super facile à réaliser à la maison et tellement gourmand ! Vous allez complètement fondre pour le far breton, on n'en doute pas une seule seconde. Et pour un repas 100% breton, voici quelques idées de galettes salées délicieuses.

Recette Far breton traditionnel

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de pruneaux dénoyautés
  • 50 g de raisins secs
  • 200 ml de rhum (ou jus d'orange)
  • 250 g de farine
  • 1 pincée de sel
  • 4 oeufs
  • 1 l de lait
  • 190 g de sucre

Préparation

1
Laisser tremper les pruneaux et les raisins secs dans le rhum (ou le jus d'orange) pendant au moins 1 heure au frais.
2
Préchauffer le four à 210°C.
3
Mélanger la farine et le sel. Ajouter les oeufs un par un en remuant entre chaque ajout.
4
Verser le lait doucement en mélangeant bien puis ajouter le sucre. La pâte doit être bien lisse et homogène.
5
Verser la pâte dans un moule à gratin bien beurré et ajouter les raisins secs et les pruneaux égouttés.
6
Enfourner puis baisser la température à 180°C au bout de 5 minutes. Laisser cuire 25 minutes environ, jusqu'à ce que le dessus du far soit bien doré.
7
Laisser complètement refroidir avant de découper et servir !
ClassiquesPas chèresFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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