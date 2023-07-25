Voici la recette traditionnelle des scones anglais, une gourmandise moelleuse et croustillante à croquer de toute urgence !

Pour un tea time réussi (ou pour le petit-déjeuner), découvrez les scones anglais ! Ces petits gâteaux originaires du Royaume-Uni sont super faciles à refaire à la maison et vous allez vous régaler avec cette recette traditionnelle très gourmande.
Les scones font partie des spécialités britanniques les plus connues. On les déguste généralement pour le tea time avec de la confiture de fraises et de Clotted Cream (une sorte de crème fraîche épaisse) et c'est véritable délice ! Ça fond en bouche, c'est croustillant, c'est moelleux… Bref, c'est tout simplement irrésistible ! Cette recette traditionnelle est très simple à reproduire chez vous et on parie que vous allez devenir accro. Vous pouvez même ajouter quelques myrtilles dans la préparation pour une version fruitée originale et gourmande !
Recette Scones anglais traditionnels
Ingrédients
- 500 g de farine
- 50 g de Sucre en poudre
- 2 c. à soupe de bombées de levure chimique
- 125 g de beurre demi-sel
- 300 ml de lait
- 1 oeuf
- 1 c. à soupe de eau
- 1 pincée de sel
Préparation
1
Tamiser la farine et la levure puis ajouter le sucre. Ajouter le beurre découpé en dés et mélanger du bout des doigts jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse (comme pour un crumble).
2
Verser le lait petit à petit et mélanger avec une fourchette. La pâte doit être souple, ni collante, ni sèche. Ajouter un peu de lait ou de farine pour ajuster la texture si besoin.
3
Abaisser la pâte sur un plan de travail fariné, pour obtenir une épaisseur de 3 cm. À l'aide d'un emporte-pièce rond de 6 cm (cannelé de préférence), découper les scones.
4
Les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson. Battre l'oeuf avec l'eau et le sel puis badigeonner les scones avec cette préparation.
5
Enfourner 15 à 20 minutes au four, chaleur statique, à 200°C. Ils doivent être bien gonflés et dorés. Les laisser refroidir légèrement avant de déguster.