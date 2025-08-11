Le dessert italien aux saveurs tropicales à essayer de toute urgence ? La panna cotta vanille coco !

Cette panna cotta vanille-coco aux fruits exotiques est un dessert raffiné qui évoque les saveurs tropicales ! L'onctuosité de la crème se marie parfaitement avec la douceur de la vanille et les notes exotiques de la noix de coco. Surmontée de fruits colorés comme la mangue et le fruit de la passion, cette panna cotta apporte une touche d'évasion à vos repas. Simple à réaliser mais toujours efficace, c'est un dessert italien légèrement revisité qui impressionnera vos convives par sa délicatesse, son originalité et surtout, sa gourmandise sans limite. Bien sûr, vous pourrez reprendre la base de cette panna cotta et changer les fruits selon la saison : fraises, pêches, myrtilles... Ou encore ajouter du chocolat ou bien même faire une version salée ! C'est un délice pour les papilles, croyez-nous.
Recette Panna cotta à la vanille, noix de coco et fruits exotiques
Ingrédients
- 400 ml de crème liquide entière
- 200 ml de lait de coco
- 80 g de sucre
- 3 feuilles de gélatine
- 1 gousse de vanille
- 1 mangue
- 2 fruits de la passion
- 1 kiwi
- copeaux de noix de coco
Préparation
1
Tremper les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide pour les faire ramollir.
2
Fendre la gousse de vanille en deux dans la longueur pour gratter les graines.
3
Dans une casserole, faire chauffer la crème liquide avec le lait de coco, le sucre, les graines et la gousse de vanille. Porter à frémissement sans faire bouillir puis retirer du feu.
4
Ajouter la gélatine bien essorée et fouetter vivement pour la faire fondre. Laisser infuser quelques minutes avant de retirer la gousse de vanille.
5
Verser la préparation dans des verrines individuelles et laisser reposer avant de mettre au frais pendant au moins 4 heures (idéalement une nuit).
6
Éplucher la mangue et la tailler en dés. Vider les fruits de la passion pour récupérer la pulpe. Peler et trancher le kiwi finement.
7
Au moment de servir, disposer les fruits exotiques sur les pannas cottas et saupoudrer de copeaux de noix de coco légèrement grillés.