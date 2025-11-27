Le one pot gnocchis au gorgonzola, épinards et pancetta : la recette de la flemme très crémeuse

Ces gnocchis crémeux au gorgonzola, pancetta et épinards se préparent en un seul récipient grâce à la technique du one pot ! Rapide, simple et ultra-gourmand, ce plat est idéal pour un dîner express sans compromis sur le goût et surtout, parfait quand on a la flemme de cuisiner (et de faire la vaisselle). Le fromage fondant, la pancetta croustillante et les épinards frais en font une recette familiale irrésistible pour se réchauffer. Une option économique et réconfortante que tout le monde appréciera !
Recette One pot gnocchis au gorgonzola, épinards et pancetta
Ingrédients
- 500 g de gnocchis frais
- 120 g de gorgonzola
- 80 g de pancetta
- 3 poignées d'épinards frais
- 20 cl de crème
- 1 oignon
- sel, poivre
- parmesan râpé
Préparation
1
Dans une grande sauteuse, faire griller la pancetta. Retirer et réserver.
2
Ajouter l'oignon émincé, les gnocchis puis verser la crème et 15 cl d'eau environ. Laisser cuire à couvert pendant 7 minutes environ.
3
Ajouter le gorgonzola et mélanger pour le faire fondre. Enfin, ajouter les épinards et la pancetta coupée en morceaux.
4
Rectifier l'assaisonnement et servir chaud avec du parmesan râpé !