Ces pâtes aux poires, noix et gorgonzola sont parfaites pour un dîner savoureux sans prise de tête !

L'association de ces saveurs est une pure merveille pour les papilles ! À tester de toute urgence pour le dîner, vous allez vous régaler.
Le mélange des poires avec des noix et du gorgonzola vous avait déjà ravis dans ce risotto gourmand. Voici une version avec des pâtes ! C'est tellement simple à préparer pour le dîner (ou le déjeuner), toute la famille se délectera autour de cette assiette savoureuse. Crémeuse et croquante avec ses petites noix, cette recette de pâtes est envoûtante ! On ne pouvait pas rêver mieux pour le dîner, surtout quand on est en panne d'inspiration. C'est vite fait bien fait et trop gourmand !
Recette Pâtes aux poires, noix et gorgonzola
Ingrédients
- 400 g de pâtes de votre choix
- 2 échalotes
- 1 filet d'huile d'olive
- 2 poires
- 1 c. à café de Sucre en poudre
- 100 ml de vinaigre balsamique
- 70 ml de bouillon de légumes
- 150 ml de crème liquide entière
- 100 g de cerneaux de noix
- 150 g de gorgonzola
- sel, poivre
Préparation
1
Faire cuire les pâtes selon les instructions du paquet.
2
Dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, faire revenir les échalotes émincées. Ajouter les poires pelées, évidées et coupées en tranches. Saupoudrer de sucre et déglacer au vinaigre balsamique.
3
Laisser réduire puis verser le bouillon de légumes chaud et la crème liquide. Faire mijoter 5 minutes.
4
Ajouter les pâtes égouttées, les noix légèrement torréfiées, le gorgonzola coupé en morceaux et saler et poivrer. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une sauce crémeuse.