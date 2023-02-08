Cette tarte healthy aux épinards et au chèvre va ravir vos papilles à l'heure du dîner !

Par Célia Papaïx ·

Tarte healthy aux épinards et au chèvre

Voici une recette maison facile et rapide à préparer : une tarte aux épinards et au chèvre ! Légère mais très gourmande, tout le monde va l'adorer.

Avec cette recette, vous ne passerez plus pour une tarte en cuisine ! Très simple à réaliser, la tarte aux épinards et au chèvre est absolument délicieuse. Sur une pâte brisée légère maison, une fondue d'épinards et quelques morceaux de chèvre fondants, on arrose d'un peu de miel et le tour est joué ! Et pas besoin de culpabiliser avec cette recette healthy. Même les enfants vont aimer les épinards de cette façon, on vous le garantit. Parfaite pour un dîner express, cette tarte se réchauffe aussi très bien le lendemain midi.

Recette Tarte healthy aux épinards et au chèvre

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la pâte brisée maison :
  • 250 g de fromage blanc 0% MG
  • 1 oeuf
  • 1 pincée de sel
  • 370 g de farine semi-complète
  • Pour la garniture :
  • 500 épinards frais (ou surgelés)
  • 1 filet d'huile d'olive
  • 1 petite bûche de chèvre
  • 1 filet de miel
  • 1 c. à soupe de Herbes de Provence
  • sel, poivre

Préparation

1
Mélanger le fromage blanc avec l'oeuf et le sel. Ajouter la farine et pétrir à la main jusqu'à l'obtention d'une boule homogène. Réserver.
2
Faire fondre les épinards dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant environ 5 minutes à couvert. Saler, poivrer et remuer de temps en temps et laisser complètement s'évaporer sans le couvercle. Égoutter si besoin et laisser complètement refroidir.
3
Fariner un plan de travail et étaler la pâte brisée à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. La déposer dans un moule à tarte et piquer le fond.
4
Déposer les épinards bien égouttés et ajouter des morceaux de chèvre par-dessous. Arroser d'un filet de miel et saupoudrer d'herbes de Provence.
5
Enfourner 25 minutes environ à 180°C.
6
Déguster chaud ou froid !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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