Savourez la douceur de la pavlova aux framboises, vous allez rougir de gourmandise !

De la meringue, de la chantilly et des framboises, voici comment régaler vos papilles pour le dessert ! Vous allez craquer pour la pavlova aux framboises.
La pavlova est un dessert léger et gourmand, moelleux et croustillant, frais et fruité ! Il a vraiment tout pour plaire à vos papilles. À base de meringue, de crème fouettée et de fruits de votre choix, cette douceur est irrésistible ! Aujourd'hui, on part sur une version aux framboises, parfaite en cette saison estivale. À accompagner (avec modération) d'une sangria aux pêches et aux framboises, vos invités vont en redemander ! Pour les amoureux de chocolat, voici la recette des merveilleuses madeleines cacaotées aux framboises !
Recette Pavlova aux framboises
Ingrédients
- Pour la meringue :
- 4 blancs d'oeuf
- 100 g de sucre
- 100 g de sucre glace
- 2 à 3 gouttes de citron
- 1 c. à soupe de fécule de maïs
- Pour la chantilly :
- 200 ml de crème liquide entière 30% MG
- 50 g de mascarpone
- 20 g de sucre glace
- Pour le montage :
- 300 g de framboise
- Quelques feuilles de menthe
Préparation
1
Monter les blancs d'oeuf en neige. Saupoudrer le sucre progressivement à partir du moment où les blancs commencent à "se tenir" et continuer de battre à vitesse rapide pour obtenir une meringue bien ferme.
2
Ajouter ensuite le sucre glace, le jus de citron et la fécule de maïs.
3
Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, déposer la meringue en formant un disque légèrement creusé au centre. Enfourner à 100°C, chaleur tournante, pendant 1h15.
4
Laisser refroidir dans le four éteint.
5
Pendant ce temps, monter la crème liquide, le mascarpone et le sucre glace en chantilly bien ferme. Cela peut prendre une dizaine de minutes.
6
Une fois la meringue bien refroidie, ajouter la crème chantilly au centre et décorer avec des framboises fraîches. Déposer quelques feuilles de menthe et déguster aussitôt !