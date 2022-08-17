Savourez la douceur de la pavlova aux framboises, vous allez rougir de gourmandise !

Par Célia Papaïx ·

Pavlova aux framboises

De la meringue, de la chantilly et des framboises, voici comment régaler vos papilles pour le dessert ! Vous allez craquer pour la pavlova aux framboises.

La pavlova est un dessert léger et gourmand, moelleux et croustillant, frais et fruité ! Il a vraiment tout pour plaire à vos papilles. À base de meringue, de crème fouettée et de fruits de votre choix, cette douceur est irrésistible ! Aujourd'hui, on part sur une version aux framboises, parfaite en cette saison estivale. À accompagner (avec modération) d'une sangria aux pêches et aux framboises, vos invités vont en redemander ! Pour les amoureux de chocolat, voici la recette des merveilleuses madeleines cacaotées aux framboises !

Recette Pavlova aux framboises

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:20
icone temps de cuisson 01:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la meringue :
  • 4 blancs d'oeuf
  • 100 g de sucre
  • 100 g de sucre glace
  • 2 à 3 gouttes de citron
  • 1 c. à soupe de fécule de maïs
  • Pour la chantilly :
  • 200 ml de crème liquide entière 30% MG
  • 50 g de mascarpone
  • 20 g de sucre glace
  • Pour le montage :
  • 300 g de framboise
  • Quelques feuilles de menthe

Préparation

1
Monter les blancs d'oeuf en neige. Saupoudrer le sucre progressivement à partir du moment où les blancs commencent à "se tenir" et continuer de battre à vitesse rapide pour obtenir une meringue bien ferme.
2
Ajouter ensuite le sucre glace, le jus de citron et la fécule de maïs.
3
Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, déposer la meringue en formant un disque légèrement creusé au centre. Enfourner à 100°C, chaleur tournante, pendant 1h15.
4
Laisser refroidir dans le four éteint.
5
Pendant ce temps, monter la crème liquide, le mascarpone et le sucre glace en chantilly bien ferme. Cela peut prendre une dizaine de minutes.
6
Une fois la meringue bien refroidie, ajouter la crème chantilly au centre et décorer avec des framboises fraîches. Déposer quelques feuilles de menthe et déguster aussitôt !
FruitsPâtisserieété
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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