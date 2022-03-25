Une pavlova passionnément gourmande et rafraîchissante aux fruits rouges !

Craquante et gourmande, la pavlova est un dessert facile à préparer pour se régaler en toutes circonstances. On adore les fruits qui apportent la touche de fraîcheur !
Une meringue croustillante, une crème fouettée onctueuse et aérienne et des fruits frais. Voici un dessert qui devrait conquérir les papilles de tout le monde autour de la table ! Aujourd'hui, on se fait plaisir avec des fruits rouges et un peu de fruit de la passion pour une pavlova passion-nément gourmande ! À la fraise ou aux poires et au caramel, la pavlova est une petite douceur qui ne manque pas de faire son effet auprès de vos convives à chaque fois. Miam !
Recette Pavlova aux fruits rouges et au fruit de la passion
Ingrédients
- 4 blancs d'oeufs
- 100 g de Sucre en poudre
- 100 g de sucre glace
- 1 c. à soupe de maïzena
- quelques gouttes de citron
- 200 ml de crème liquide entière 30% MG
- 50 g de mascarpone
- 20 g de sucre glace
- 200 g de fruits rouges
- 2 fruits de la passion
Préparation
1
Monter les blancs d'oeufs en neige. Quand ils commencent à bien se tenir, verser progressivement le sucre en poudre pendant 5 minutes à vitesse rapide. La meringue doit être lisse et ferme.
2
Incorporer le sucre glace, la maïzena et quelques gouttes de jus de citron. Déposer la meringue sur une plaque recouverte de papier cuisson en formant un disque légèrement creusé au milieu. Enfourner 1h15 à 100°C en chaleur tournante et laisser refroidir dans le four éteint.
3
Pendant ce temps, monter la crème liquide très froide en chantilly avec le mascarpone et le sucre glace. Elle doit être bien montée.
4
Une fois la meringue refroidie, recouvrir de crème fouettée dans le creux et déposer les fruits rouges et les graines des fruits de la passion.
5
Décorer éventuellement avec des feuilles de menthe.