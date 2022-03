Une pavlova passionnément gourmande et rafraîchissante aux fruits rouges !

Craquante et gourmande, la pavlova est un dessert facile à préparer pour se régaler en toutes circonstances. On adore les fruits qui apportent la touche de fraîcheur !

Une meringue croustillante, une crème fouettée onctueuse et aérienne et des fruits frais. Voici un dessert qui devrait conquérir les papilles de tout le monde autour de la table ! Aujourd'hui, on se fait plaisir avec des fruits rouges et un peu de fruit de la passion pour une pavlova passion-nément gourmande ! À la fraise ou aux poires et au caramel, la pavlova est une petite douceur qui ne manque pas de faire son effet auprès de vos convives à chaque fois. Miam !