Voici la recette à tester d'urgence : les madeleines au chocolat et aux framboises, c'est trop gourmand...

Par Célia Papaïx ·

Madeleines au chocolat et aux framboises

On vous promet que vous ne ferez qu'une bouchée de ces petites douceurs ! Cacaotées et fruitées, les madeleines au chocolat et aux framboises vont conquérir vos papilles.

La madeleine, c'est vraiment la douceur de notre enfance. Moelleuse et tendre, gourmande et régressive, elle nous transporte à chaque fois que l'on croque dedans. Si on connaissait déjà les déclinaisons originales au citron ou avec un cœur coulant, on pensait qu'on ne pouvait pas apporter plus de gourmandise aux madeleines. Et pourtant ! On vous propose de sublimer vos madeleines avec une touche de cacao et des framboises entières ! La pointe d'acidité de la framboise apporte la fraîcheur inattendue dans ces tendres bouchées… À vous de jouer !

Recette Madeleines au chocolat et aux framboises

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 100 g de sucre
  • 3 c. à soupe de lait
  • 190 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 2 c. à soupe de chocolat en poudre non sucré
  • 120 g de beurre
  • 120 g de framboises fraîches

Préparation

1
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux puis verser le lait.
2
Incorporer la farine, la levure et la poudre de cacao bien tamisées et mélanger. Ajouter enfin le beurre fondu, mélanger puis laisser la pâte reposer au minimum 2 heures au frais (toute une nuit idéalement).
3
Remplir les moules à madeleine aux 3/4 puis enfoncer quelques framboises dans chaque empreinte. Tapoter le moule et laisser de nouveau reposer une heure au frais.
4
Enfourner dans un four préchauffé à 200°C puis baisser la température à 170°C et laisser cuire 13 minutes.
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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