Voici la recette à tester d'urgence : les madeleines au chocolat et aux framboises, c'est trop gourmand...

On vous promet que vous ne ferez qu'une bouchée de ces petites douceurs ! Cacaotées et fruitées, les madeleines au chocolat et aux framboises vont conquérir vos papilles.

La madeleine, c'est vraiment la douceur de notre enfance. Moelleuse et tendre, gourmande et régressive, elle nous transporte à chaque fois que l'on croque dedans. Si on connaissait déjà les déclinaisons originales au citron ou avec un cœur coulant, on pensait qu'on ne pouvait pas apporter plus de gourmandise aux madeleines. Et pourtant ! On vous propose de sublimer vos madeleines avec une touche de cacao et des framboises entières ! La pointe d'acidité de la framboise apporte la fraîcheur inattendue dans ces tendres bouchées… À vous de jouer !