Goûtez ces pêches rôties et leur crumble de pistaches, c'est tellement gourmand et facile à faire !

Fondantes et croquantes, les pêches rôties au crumble de pistaches vont devenir votre dessert préféré ! Et spoiler alert : c'est hyper facile et rapide à préparer à la maison.
Voici un dessert estival qui ne laissera pas vos papilles indifférentes : des pêches rôties et crumble de pistaches ! Les pêches sont fondantes et bien caramélisées, le crumble est croquant et gourmand, le résultat est succulent ! Si vous préférez, vous pouvez remplacer les pistaches par des noisettes, c'est tout aussi gourmand. Cette recette est ultra-facile et rapide à reproduire chez vous alors n'hésitez plus et foncez pour vous régaler !
Recette Pêches rôties et crumble de pistaches
Ingrédients
- 4 pêches
- 10 g de beurre demi-sel
- 3 c. à soupe de sucre roux
- Pour le crumble :
- 50 g de beurre
- 50 g de sucre
- 25 g de pistaches en poudre
- 1 poignée de pistaches non salées
Préparation
1
Laver et sécher les pêches. Les couper en deux puis les dénoyauter.
2
Faire fondre le beurre demi-sel dans une poêle avec le sucre roux. Ajouter les demi-pêches et laisser caraméliser à feu moyen.
3
Déposer les pêches dans un plat à gratin, côté peau au fond.
4
Préparer le crumble : mélanger le beurre coupé en morceaux avec la farine, le sucre et la poudre de pistaches jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
5
Saupoudrer le crumble sur les pêches puis parsemer de pistaches concassées grossièrement.
6
Enfourner 15 minutes à 200°C pour faire dorer le crumble. Servir tiède !