Goûtez ces pêches rôties et leur crumble de pistaches, c'est tellement gourmand et facile à faire !

Par Célia Papaïx ·

Pêches rôties et crumble de pistaches

Fondantes et croquantes, les pêches rôties au crumble de pistaches vont devenir votre dessert préféré ! Et spoiler alert : c'est hyper facile et rapide à préparer à la maison.

Voici un dessert estival qui ne laissera pas vos papilles indifférentes : des pêches rôties et crumble de pistaches ! Les pêches sont fondantes et bien caramélisées, le crumble est croquant et gourmand, le résultat est succulent ! Si vous préférez, vous pouvez remplacer les pistaches par des noisettes, c'est tout aussi gourmand. Cette recette est ultra-facile et rapide à reproduire chez vous alors n'hésitez plus et foncez pour vous régaler !

Recette Pêches rôties et crumble de pistaches

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 pêches
  • 10 g de beurre demi-sel
  • 3 c. à soupe de sucre roux
  • Pour le crumble :
  • 50 g de beurre
  • 50 g de sucre
  • 25 g de pistaches en poudre
  • 1 poignée de pistaches non salées

Préparation

1
Laver et sécher les pêches. Les couper en deux puis les dénoyauter.
2
Faire fondre le beurre demi-sel dans une poêle avec le sucre roux. Ajouter les demi-pêches et laisser caraméliser à feu moyen.
3
Déposer les pêches dans un plat à gratin, côté peau au fond.
4
Préparer le crumble : mélanger le beurre coupé en morceaux avec la farine, le sucre et la poudre de pistaches jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
5
Saupoudrer le crumble sur les pêches puis parsemer de pistaches concassées grossièrement.
6
Enfourner 15 minutes à 200°C pour faire dorer le crumble. Servir tiède !
FruitsCrumbleFacileRapideété
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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