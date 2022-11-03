Ces poires rôties au miel bien fondantes accompagnées d'un crumble de noisettes vont vous faire fondre de gourmandise !

Du fondant, du croustillant mais surtout beaucoup de gourmandise en une seule bouchée avec ce dessert incroyable !
Vous cherchez comment faire plaisir à vos papilles avec un dessert original, gourmand et facile à réaliser ? Vous êtes au bon endroit ! Aujourd'hui, on vous fait découvrir les poires rôties au miel avec un crumble de noisettes et une crème au mascarpone ultra-onctueuse. Une recette vraiment trop gourmande à réaliser de toute urgence ! Ça change des pommes au four, qu'on adore également, et du clafoutis automnal aux poires, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas y résister, on vous l'assure !
Recette Poires rôties au miel et crumble de noisettes
Ingrédients
- 4 poires
- 50 g de beurre
- 2 c. à soupe de miel
- 1 c. à café de vanille en poudre
- 1/2 jus de citron
- Pour le crumble de noisettes :
- 50 g de beurre
- 50 g de farine
- 50 g de sucre
- 25 g de noisettes en poudre
- quelques noisettes concassées
- Pour la crème :
- 2 jaunes d'oeufs
- 3 c. à soupe de miel
- 250 g de mascarpone
Préparation
1
Peler, couper en deux et évider les poires.
2
Dans une poêle, faire fondre le beurre avec le miel et la vanille en poudre. Bien mélanger et déposer les demi-poires.
3
Faire cuire une dizaine de minutes en arrosant les poires régulièrement pour qu'elles soient bien fondantes. Laisser refroidir le temps de préparer le reste de la recette.
4
Préparer le crumble : mélanger le beurre coupé en morceaux avec la farine, le sucre et les noisettes en poudre. Incorporer quelques noisettes concassées grossièrement puis mélanger de nouveau jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
5
Émietter le crumble en fine couche sur une plaque recouverte de papier cuisson. Enfourner 10 à 15 minutes à 200°C pour faire dorer le crumble.
6
Pour réaliser la crème, fouetter les jaunes d'oeufs avec le miel puis ajouter le mascarpone. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une crème lisse.
7
Dresser en déposant une couche de crème puis deux demi-poires par assiette et saupoudrer de crumble de noisettes. Déguster sans plus attendre !
L'astuce du chef
Varier les plaisirs en remplaçant la vanille par de la cannelle, des clous de girofle ou une autre épice de votre choix !