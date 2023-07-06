Découvrez la piperade, une recette traditionnelle basque pleine de saveurs et de gourmandise !

La piperade basque est un plat à base de tomates, piments doux et oignons riche en couleurs et en saveurs ! Voici comment la réaliser facilement chez vous.
Cette spécialité culinaire basque va faire rougir vos papilles ! Ça ne pique pas du tout contrairement à ce que vous pouvez imaginer puisqu’on utilise des piments doux dans cette recette traditionnelle. C'est idéal pour accompagner du riz ou des pâtes et certaines versions existent avec des œufs (un peu comme la chakchouka) ou de la viande. Pour terminer votre repas spécial Pays Basque, osez le gâteau basque aux cerises noires ! Un incontournable de la région très gourmand.
Recette Piperade traditionnelle
Ingrédients
- 600 g de oignons
- 1,2 kg de piments doux
- 3 poivrons
- 3 gousses d'ail
- 1,5 kg de tomates
- 1 bouquet garni
- 1 filet d'huile d'olive
- sel, poivre
- 1 c. à soupe de sucre
- Piment d'Espelette
Préparation
1
Éplucher et couper les oignons en dés. Les faire revenir dans une sauteuse avec de l'huile d'olive à feu doux-moyen.
2
Épépiner les piments et les poivrons puis les détailler en lanières. Les ajouter dans la sauteuse puis laisser cuire 15 minutes.
3
Ajouter le bouquet garni et les gousses d'ail pelées et émincées finement. Couper les tomates puis les ajouter dans la sauteuse, sucrer et couvrir. Laisser cuire 15 minutes en remuant de temps en temps.
4
Assaisonner de sel, poivre et piment d'Espelette au goût. Laisser cuire à feu vif en mélangeant régulièrement, jusqu'à ce que l'eau des tomates s'évapore.
5
Ajuster l'assaisonnement si besoin avant de servir.