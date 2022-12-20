Voici la recette traditionnelle de la dinde farcie de Noël, un plat familial, ultra-gourmand et très festif !

Impossible de passer à côté de la traditionnelle dinde farcie à Noël ! Ce plat convivial n'est vraiment pas compliqué à refaire à la maison, la preuve avec cette recette classique et facile à reproduire.
Pour le repas de Noël, il y a ceux qui servent des recettes originales comme ce magret de canard aux épices et il y a ceux qui tiennent à leurs traditions et donc, à la dinde farcie. Ce plat de volaille est incontournable à l'approche des fêtes et on vous fait (re)découvrir aujourd'hui la recette traditionnelle pour mettre tout le monde d'accord autour de la table ! Sa farce gourmande aux légumes ne vous laissera pas indifférent. Pour l'accompagner, vous trouverez plein d'idées savoureuses parmi ces recettes spéciales Noël. Et si cette année le budget est un peu plus serré, voici notre sélection de recettes de Noël festives et pas chères pour se régaler sans se ruiner !
Recette Dinde farcie traditionnelle de Noël
Ingrédients
- 1 dinde de 4 ou 5 kg
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 200 g de lardons
- 2 oignons
- 2 gousses d'ail
- 2 branches de céleri
- 2 courgettes
- 1 carotte
- 200 g de champignons de Paris frais
- 2 c. à soupe de persil frais haché
- 2 c. à soupe de thym frais haché
- 100 g de pain de mie
- sel, poivre
- 50 g de beurre
- 2 c. à soupe de farine
- 1 l de bouillon de volaille
Préparation
1
Faire préchauffer le four à 180°C.
2
Faire revenir les lardons dans une grande sauteuse avec l'huile d'olive pour qu'ils soient bien dorés. Ajouter alors les oignons émincés, les gousses d'ail hachées, les courgettes émincées, la carotte en rondelles, le céleri émincé et les champignons taillés finement. Laisser cuire une dizaine de minutes.
3
Mélanger les légumes cuits avec le pain de mie dans un saladier. Assaisonner de persil, thym, sel et poivre et bien remuer la farce.
4
Faire fondre le beurre dans une casserole puis verser la farine. Bien mélanger pour lisser la préparation et laisser cuire 2 minutes. Verser le bouillon de volaille, remuer et laisser mijoter 5 minutes.
5
Farcir la dinde avec la farce aux lardons et aux légumes. La déposer dans un grand plat allant au four. Assaisonner de sel et de poivre et ajouter le reste de la farce tout autour.
6
Verser le bouillon de volaille sur la dinde et couvrir de papier aluminum. Enfourner pendant 2 heures à 180°C.
7
Au bout de 2 heures, retirer l'aluminium et laisser la dinde rôtir pendant 20 minutes. La peau doit devenir bien dorée et croustillante.
8
Laisser reposer 30 minutes hors du four et servir avec les accompagnements de votre choix !