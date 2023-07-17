Gourmande et healthy, cette pizza de pastèque à la feta est à croquer de toute urgence (sans culpabiliser) !

La recette originale et minceur du jour : une pizza de pastèque ! À partager avec vos convives cet été, pour un repas plein de fraîcheur et de gourmandise et prêt en quelques minutes.
Qui a dit que les pizzas étaient forcément grasses et qu'il fallait les consommer avec modération ? Pas nous ! Après l'aubergine façon pizza ou encore la pizza à la courgette healthy, voici une nouvelle recette de pizza minceur qui va vous faire craquer. On remplace la pâte à pizza par de la… pastèque ! Sur cette base croquante et juteuse, on ajoute un peu de feta, des olives et la crème de balsamique pour régaler vos papilles. Plus aucune raison de culpabiliser avec cette préparation estivale healthy, en plus c'est prêt en moins de 10 minutes. Alors, on adopte la pizza de pastèque cet été ?
Recette Pizza de pastèque à la feta et aux olives
Ingrédients
- 1 tranche de pastèque
- 30 g de feta
- 6 olives Kalamata
- Quelques feuilles de basilic
- crème de balsamique
Préparation
1
Couper une tranche d'environ 2 cm d'épaisseur de pastèque dans la partie la plus large. La tailler en 8 parts égales.
2
Placer les parts de pastèque dans une assiette, comme une pizza. Émietter de la feta par-dessus et disposer les olives coupées grossièrement.
3
Décorer avec un peu de crème balsamique et de feuilles de basilic. Déguster aussitôt !