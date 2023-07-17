Gourmande et healthy, cette pizza de pastèque à la feta est à croquer de toute urgence (sans culpabiliser) !

Par Célia Papaïx ·

Pizza de pastèque à la feta et aux olives

La recette originale et minceur du jour : une pizza de pastèque ! À partager avec vos convives cet été, pour un repas plein de fraîcheur et de gourmandise et prêt en quelques minutes.

Qui a dit que les pizzas étaient forcément grasses et qu'il fallait les consommer avec modération ? Pas nous ! Après l'aubergine façon pizza ou encore la pizza à la courgette healthy, voici une nouvelle recette de pizza minceur qui va vous faire craquer. On remplace la pâte à pizza par de la… pastèque ! Sur cette base croquante et juteuse, on ajoute un peu de feta, des olives et la crème de balsamique pour régaler vos papilles. Plus aucune raison de culpabiliser avec cette préparation estivale healthy, en plus c'est prêt en moins de 10 minutes. Alors, on adopte la pizza de pastèque cet été ?

Recette Pizza de pastèque à la feta et aux olives

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 tranche de pastèque
  • 30 g de feta
  • 6 olives Kalamata
  • Quelques feuilles de basilic
  • crème de balsamique

Préparation

1
Couper une tranche d'environ 2 cm d'épaisseur de pastèque dans la partie la plus large. La tailler en 8 parts égales.
2
Placer les parts de pastèque dans une assiette, comme une pizza. Émietter de la feta par-dessus et disposer les olives coupées grossièrement.
3
Décorer avec un peu de crème balsamique et de feuilles de basilic. Déguster aussitôt !
PizzaétéHealthyMinceurFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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