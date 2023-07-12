Idée de salade gourmande et très simple pour cet été : pastèque, melon et concombre !

Par Célia Papaïx ·

Salade de pastèque, melon et concombre

Pas besoin de se compliquer la vie pour se régaler ! La preuve avec cette salade super facile et rafraîchissante à la pastèque, au melon et au concombre prête en 10 minutes à peine.

En été, il n'y a rien de tel qu'une bonne salade pour un repas frais et léger ! De la plus élaborée et originale à la plus simple mais gourmande, on peut les décliner à l'infini. On vous propose aujourd'hui une recette express : de la pastèque, du melon et du concombre. Voilà ! Avec un filet de miel et un peu de feta pour la gourmandise, vos papilles vont définitivement adopter cette salade ! En plus, elle se prépare en moins de 10 minutes. Si vous cherchez d'autres idées d'assiettes colorées et gourmandes, voici une salade de melon, framboises, jambon et mozzarella pour un dîner estival et plein de saveurs.

Recette Salade de pastèque, melon et concombre

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 poignée de pignons de pin
  • 1/2 oignon rouge
  • 50 g de pastèque (sans la peau)
  • 1/4 melons
  • 1/4 concombres
  • 2 c. à soupe de miel
  • sel, poivre
  • 30 g de feta
  • huile d'olive

Préparation

1
Faire griller les pignons de pin dans une poêle en faisant attention à ne pas les brûler.
2
Découper la pastèque, le melon et le concombre en cubes. Émincer l'oignon et l'ajouter au mélange.
3
Ajouter les pignons de pin grillés et la feta.
4
Arroser de miel et d'un filet d'huile d'olive, saler et poivrer et bien mélanger. Servir aussitôt !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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